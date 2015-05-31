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۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۴۴

موسوی با مهر مطرح کرد:

انتقاد از فروش یک هواپیمای سالم به کشور کویت

انتقاد از فروش یک هواپیمای سالم به کشور کویت

اهواز – نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد از فروش یک هواپیمای به نسبت سالم از سوی یکی از شرکتهای هواپیمایی، افزود: این هواپیما که نیازمند بازسازی هم نبود با قیمت بسیار کم به کشور کویت فروخته شد.

سید شکر خدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این زمان شبکه حمل و نقل هوایی استان نیازمند ورود هواپیماهای بیشتری است. متاسفانه شرکت هواپیمایی نفت یک فروند هواپیمای متعلق به خود را با قیمت بسیار ارزان به فروش رساند.

وی افزود: ماجرای فروش هواپیمای نفت به صورت جدی پیگیری می شود و این مسئله در کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هواپیمای فروخته شده بر خلاف سایر هواپیماهای این شرکت نیازمند اورهال (بازسازی) نبوده و حتی در هنگام فروش، تعداد بسیار زیادی از قطعات سالم و گران قیمت در آن وجود داشت.

موسوی تصریح کرد: این هواپیما با قیمت بسیار کم به کشور کویت فروخته شد، متاسفانه در این زمان دلیل فروش هواپیما مشخص نیست.

وی عنوان کرد: در این زمان که برای تجهیز ناوگان هوایی استان نیازمند خرید و یا اورهال هواپیماهای جدید هم هستیم فروش این هواپیمای سالم از سوی شرکت نفت اهواز بسیار تامل بر انگیز است. این مسئله باید با جدیت تمام پیگیری شود.

کد مطلب 2764924

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