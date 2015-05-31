انجمن خیرین مسکن ساز در شهرستان سلطانیه ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی ظهر یکشنبه در کار گروه اداری شهرستان سلطانیه افزود: هدف از راه اندازی این انجمن ارتقای کمکهای مردمی و خیرین در حوزه مسکن و اشتغال است.

وی اظهار داشت: فعالیت های انجمن خیرین مسکن ساز باید به خوبی فرهنگ سازی شود تا خیرین وارد این انجمن شوند.

فرماندار سلطانیه گفت: امروز اشتغال و مسکن درکشور و استان بحث بسیار مهمی است و خانواده ها با این دو امر مهم بسیار درگیر هستند و ما در شهرستان برای توسعه اشتغال برنامه ریزی لازم را در دستور کار داریم.

خالقی تاکید کرد: شهرستان سلطانیه پتانسیلها و ظرفیتهای خوبی برای توسعه دارد که در این میان با استقرار سازمانهای اجرایی در این شهرستان زمینه های توسعه مهیا شده است.

وی تصریح کرد: با احداث شهرک صنعتی سلطانیه اقتصاد و اشتغال این شهرستان تقویت می شود.