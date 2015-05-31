مسئولان زنجان با زمین خواران برخورد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کل استان زنجان، حجت الاسلام حسن مظفری در نخستین جلسه کمیته استانی صیانت از محیط زیست و بررسی موضوعات مبتلا به، با اشاره به فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص مقابله با فساد بر جدیت مسئولان استان، در زمینه مبارزه با رشد پدیده منفی باغ شهرها تاکید کرد.



وی ضمن هشدار به مسئولان حاضر در جلسه در خصوص تبعات منفی اجتماعی- فرهنگی باغ شهرها، افزود: رشد باغ شهرها علاوه بر ایجاد زمینه های فساد اخلاقی، در صورت عدم پیشگیری منجر به افزایش جرایمی مانند استعمال مواد مخدر، شرب مشروبات الکلی و جرایم سازمان یافته خواهد شد.



حجت الاسلام مظفری اظهار کرد: باغ شهرها تبدیل به محلی برای سودجویی و فساد مالی افراد فرصت طلب و قانون شکن شده است و در صورت کوتاهی مسئولان در انجام وظایف ذاتی خود در آینده نزدیک استان زنجان با بحران کمبود آب شرب و کشاورزی مواجه خواهد شد.



دادستان زنجان گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند «مسئولان کشور روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند، آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند»، برای مبارزه با معضل باغ شهرها مسئولان دستگاه ها ابتدا به ساکن، باید از مجموعه خود شروع کنند و در این زمینه نباید موضوع مبارزه با این معضل اجتماعی به جای انجام اقدامات کاربردی تبدیل به شعار و لقلقه زبانی شود.



حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: در اجرای مفاد قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نباید در برخورد با متخلفان تفاوت قایل شد و باید نص صریح قانون را بدون هیچ گونه اغماضی و با صراحت تمام برای همه متخلفان از بزرگ تا کوچک اجرایی کرد.



وی ادامه داد: متاسفانه پدیده منفی باغ شهرها منجر شده تا به جای قرارگیری سرمایه مردم در چرخه تولید اقتصادی کشور، پول مردم در دست افرادی سودجو انباشته شود.