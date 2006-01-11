يعقوبي در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" افزود: "هر چه مديران فرهنگي در مورد نمايشنامه‌نويسي سرمايه‌گذاري كنند، باز هم كم است." وي با اشاره به طاقت فرسا بودن كار نمايشنامه‌نويسي گفت: "بيشترين عامل مؤثر در رونق نداشتن نمايشنامه‌نويسي جنبه اقتصادي توليد متن است. وقتي طبق شيوه‌نامه شوراي ساخت، دستمزد نمايشنامه‌نويس از كارگردان و حتي بازيگران درجه دو هم كمتر است و جز در موارد استثنايي كه شامل برخي از استادان نمايشنامه‌نويسي مي‌شود، دستمزد نويسندگان بيش از يك ميليون و نيم نيست، بخش توليد متن رشدي نمي‌كند."



اين كارگردان تئاتر در ادامه خاطرنشان كرد: "من معتقد نيستم كه نمايشنامه‌هاي ما كه ملتي صاحب انديشه هستيم با مشكل كمبود انديشه و فكر مواجه‌اند. عمده‌ترين مشكل نمايشنامه‌نويسي ما نداشتن امنيت مالي است، اگر نمايشنامه‌نويسي از نظر مالي يك سال تأمين باشد من مطمئنم آثار كيفي خوبي در اين زمينه توليد مي‌شود."



وي همچنين با اشاره به اينكه برگزاري جشنواره تئاتر به حالت رقابتي مي‌تواند درست‌ترين شكل ممكن باشد، گفت: "مسابقه‌اي بودن جشنواره موجب ايجاد بازار تبليغاتي براي يك تئاتر، جذب تماشاگر و فروش بيشتر تئاتر مي‌شود."



محمد يعقوبي متذكر شد: "جشنواره نبايد حالت اجبار داشته باشد و كارگردان بايد بتواند آزادانه براي شركت در بخش مسابقه يا غيرمسابقه تصميم بگيرد."



كارگردان "تنها راه ممكن" در ادامه افزود: "توليد تئاتر نيازمند معيار محكم و درستي است، غيررقابتي شدن جشنواره تئاتر موجب بي‌معياري و بي‌انگيزگي مي‌شود و اين در نهايت افت كيفي آثار را در پي خواهد داشت."



يعقوبي همچنين در مورد ويژگي دست اول بودن نمايشنامه‌هاي جشنواره هم توضيح داد: "اينكه آثار بايد دست اول باشد يا نه يك نوع افراط و تفريط است. تأكيد بر اورژينال بودن متون به ميراث تاريخ ادبيات نمايشي لطمه مي‌زند. بنابراين بهترين راه اين است كه ضمن توجه به دست اول بودن نمايش‌ها بخشي از جشنواره هم با رويكرد توجه به ميراث ادبيات نمايشي به آثار خوب گذشتگان اختصاص داده شود."



وي همچنين علت توجه ويژه برخي از كارگردانان تئاتر ايران را به نمايشنامه‌هاي خارجي ضعف جريان نمايشنامه‌نويسي ندانست و تصريح كرد: "وقتي به آثار اين كارگردانان كه بيشترشان هم مترجم اثرشان نيز هستند، نگاه مي‌كنيم به سخيف و ضعيف بودن بيشتر اين نمايش‌هاي ترجمه شده به فارسي پي مي‌بريم . من معتقدم ما در ايران درام داريم، هر چند كه تعداد آثار باكيفيت نمايشنامه‌هاي ما با كشورهاي ديگر دنيا قابل مقايسه نيست."



اين نمايشنامه‌نويس علت بي‌توجهي بيشتر كارگردانان ايراني را به متون خارجي بي‌اعتمادي كارگردان به نويسندگان ايراني دانست.