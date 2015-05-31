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۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۳۳

با حضوررییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور/

کتابخانه عمومی امام خامنه ای در سنندج افتتاح شد

کتابخانه عمومی امام خامنه ای در سنندج افتتاح شد

سنندج- کتابخانه عمومی امام خامنه ای ظهر امروز یکشنبه با حضور رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، نماینده ولی فقیه در کردستان وامام جمعه سنندج و جمعی از مسئولان استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان در مراسم افتتاح کتابخانه عمومی امام خامنه ای در سنندج گفت: این کتابخانه از جمله مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 88 به استان بود که عملیات احداث آن از اوایل سال 90 آغاز شد.

رضا قادری عنوان کرد: این کتابخانه در زمینی به  مساحت 3 هزار و 725 مترمربع و در 6 طبقه شامل قرائت خانه خواهران و برادران، نمایشگاه و سالن جلسات،احداث شده است.

وی با بیان اینکه برای احداث این کتابخانه 6 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، اظهارداشت: بخشی از اعتبار این طرح صرف تملک زمین پروژه شد و بخشی هم به تجهیزات و ساخت آن اختصاص پیدا کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان بیان کرد: سفر معظم له به استان برکات مادی و معنوی زیادی برای کردستان به ارمغان آورد.

قادری ادامه داد: به برکت سفر رهبری بنیاد مسکن استان بالغ بر 90 میلیارد تومان طرح و پروژه را تصویب و اجرا کرد.

وی افزود: در بخش عمران روستایی در شاخه طرح های هادی روستایی 100 طرح در کردستان اجرا شد که این امر منجر به ارتقای 7 درصدی شاخص طرح هادی استان در سطح کشور شد.

وی عنوان کرد: هزار و 470 واحد مسکن روستایی و شهری نیز توسط بنیاد به بهره برداری رسید و تحویل مردم داده شد

کد مطلب 2765002

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    نظرات

    • رضا احمدی ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
      0 0
      پاسخ
      افتتاح شد ولی یک سال اجازه استفاده از این کتابخانه رو به هیچکس ندادند ....واقعا چرا افتتاح شد؟ اگر نیمه کاره بود چرا افتتاحش کردید؟ اگه افتتاح شد چرا نباید ازش استفاده کنیم ... چرا کسی پیگیر نیست واقعا؟

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