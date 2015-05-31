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۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

برگزاری نخستین برنامه «شب آواز ایرانی» در حوزه هنری

برگزاری نخستین برنامه «شب آواز ایرانی» در حوزه هنری

از خرداد ماه امسال جلسه ماهانه «شب آواز ایرانی» با حضور اساتید، هنرجویان و دوستداران موسیقی و آواز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «شب آواز ایرانی» برنامه ای است تحلیلی و آموزشی که قرار است میدانی برای تجدید دیدار با اساتید و همچنین معرفی چهره های تازه به هنر آواز ایرانی باشد.

نخستین جلسه «شب آواز ایرانی» روز شنبه بیست و سوم خرداد ماه از ساعت ۱۸ در تالار مهر حوزه هنری در حالی اجرا می شود که تعدادی از اساتید و هنرجویان با همنوازی نوازندگان برتر به اجرای آواز خواهند پرداخت سپس ساسان فاطمی محقق و مدرس دانشگاه به سخنرانی می پردازد.

ورود به این جلسات در تالار مهر حوزه هنری به نشانی انتهای خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2765010

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