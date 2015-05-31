برگزاری نخستین برنامه «شب آواز ایرانی» در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، «شب آواز ایرانی» برنامه ای است تحلیلی و آموزشی که قرار است میدانی برای تجدید دیدار با اساتید و همچنین معرفی چهره های تازه به هنر آواز ایرانی باشد.

نخستین جلسه «شب آواز ایرانی» روز شنبه بیست و سوم خرداد ماه از ساعت ۱۸ در تالار مهر حوزه هنری در حالی اجرا می شود که تعدادی از اساتید و هنرجویان با همنوازی نوازندگان برتر به اجرای آواز خواهند پرداخت سپس ساسان فاطمی محقق و مدرس دانشگاه به سخنرانی می پردازد.

ورود به این جلسات در تالار مهر حوزه هنری به نشانی انتهای خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.