برگزاری نخستین برنامه «شب آواز ایرانی» در حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، «شب آواز ایرانی» برنامه ای است تحلیلی و آموزشی که قرار است میدانی برای تجدید دیدار با اساتید و همچنین معرفی چهره های تازه به هنر آواز ایرانی باشد.
نخستین جلسه «شب آواز ایرانی» روز شنبه بیست و سوم خرداد ماه از ساعت ۱۸ در تالار مهر حوزه هنری در حالی اجرا می شود که تعدادی از اساتید و هنرجویان با همنوازی نوازندگان برتر به اجرای آواز خواهند پرداخت سپس ساسان فاطمی محقق و مدرس دانشگاه به سخنرانی می پردازد.
ورود به این جلسات در تالار مهر حوزه هنری به نشانی انتهای خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ برای عموم علاقهمندان آزاد است.
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