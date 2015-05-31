جذب نیروهای متخصص با ایجاد شرکتهای زایشی تحقیق و توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیری امروز در برنامه «آشنایی با قانون، آیین نامه و فرایند حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان به ویژه دانش بنیان صنعتی و واحد های تحقیقی و توسعه» با بیان اینکه هر استان مجوز ایجاد یک پارک علمی و فناوری را دارد، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۶ پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد. همچنین در کنار این پارک ها مراکز رشد، پارک های دانشگاهی و مراکز عمومی سایر دستگاههای دولتی نیز وجود دارند.

وی با بیان اینکه پارک‌ها و مراکز رشد بستری برای فعالیت شرکتهای فناور هستند، گفت: شرکتهای دانش بنیان محور اصلی اقتصاد دانش بنیان هستند. در حالی که تسهیلات اعطا شده به این شرکتها ناچیز است، خروجی آنها تقریبا خوب است.

پیری با بیان این که تا کنون نظام نوآوری مدونی در کشور ایجاد نشده عنوان کرد: ظرفیت جذب فناوری در کشور بالاست در این راستا وزارت علوم با ایجاد آزمایشگاه‌های مرکزی در دانشگاه‌ها اقدام به ایجاد ارتباط میان بخش‌های دانشگاهی با بخش‌های صنعتی کرده است.

پیری با بیان اینکه ما در سیستمی هستیم که اعضای آن باید به صورت هماهنگ فعال باشند، افزود: این اجزاء شامل دانشگاه‌ها، بخش صنعت، پارک‌های علم و فناوری و دستگاه‌های دولتی و اجرایی هستند و تا این سیستم عملکرد خوبی نداشته باشد، خروجی مناسبی نیز نخواهیم داشت.

به گفته وی شرکتهایی که در پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند از تسهیلات مناطق آزاد مانند معافیت های ۱۵ساله مالیاتی و گمرکی برخوردارند.