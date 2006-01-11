خداوند بشر را از ريختن خون انسانها نهي كرده است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مفتي عيد الدين راوي در پيام خود به مناسبت اين روز اظهار داشت: خداوند مسلمانان و بشر را از ريختن خون انسان ديگر نهي كرده است.

براساس اظهارات عين الدين، امسال 13000 نفر از مسلمانان روسيه به زيارت بيت الله الحرام رفته و مناسك حج را به جاي آوردند.

رئيس شوراي مفتي هاي روسيه يادآور شد: واژه حج تنها به معناي زيارت مكه نيست، بلكه دربرگيرنده هدفي است كه هر مسلماني در كشور خود نيز مي تواند بدان دست يابد.

راوي عيد الدين تصريح كرد: مسلمانان مي توانند با اقدامات ديگري چون حضور هميشگي در نماز جماعت و نماز جمعه خداوند را خشنود كنند و با كمكهاي مادي و معنوي نيازمندان، ايتام و سالخوردگان را شاد نمايند.

وي از تمام مسلمانان خواست وظيفه مندي خود را به جاي آورده، صادق باشند، با همسايگان به نيكي رفتار كنند و از درگذشتگان خود ياد كنند.

