جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه جایگاه ویژه ای دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا علی محمود نیازی ظهر یکشنبه در دیدار علما و روحانیون اقلیم کردستان عراق با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: جمهوری اسلامی در منطقه حرفی برای گفتن دارد و یکی از قدرت های دینی و سیاسی محسوب می شود.

وی افزود: حفظ و ارتقاء این جایگاه با برادری و اخوت در ایران امکان پذیر بوده و هست.

رئیس دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و خطیب مسجد امام کردستان عراق بیان کرد: اقلیم کردستان با توجه به اشتراکاتی که با ایران دارد تمایل به ارتباط تنگاتنگ و بیشتری در تمامی حوزه ها دارد.

ماموستا نیازی یادآور شد: متاسفانه امروز جهان اسلام با تهدید و آشوب مواجه شده است و این امر می تواند صدمات جبران ناپذیری را به دین اسلام وارد کند.

وی ادامه داد: اتحاد و برادری تنها سدی است که می تواند در برابر توطئه های دشمنان اسلام بایستد و امروز نیاز است که این اخوت و برادری در بین کشورهای اسلامی با مراوذات و نشست ها بیشتر و پر رنگ تر از گذشته شود.

رئیس دفتر سیاسی اتحادیه میهنی و خطیب مسجد امام کردستان عراق گفت: بحث شیعه و سنی یکی از دسیسه های دشمن است و به همین دلیل می خواهد چهره اسلام و مسلمانان را خشن و تروریست نشان دهد.

ماموستا نیازی اظهار داشت: علما امروز باید با تمام توان در برابر این فتنه بایستند و در بین آحاد جامعه با بصیرت افزایی دشمن را به زانو در آورند.

وی افزود: علمای دینی در منطقه اقلیم عراق از هر نهادی که این همبستگی را تقویت کند استقبال می کنند و انتظار می رود این گونه نشست ها در بصیرت افزایی نقش بسزایی داشته باشد.

علما باید با بصریت افزایی منشاء فتنه جهان اسلام را از بین ببرند

در ادامه این جلسه رئیس دفتر حرکت اسلامی کردستان عراق بیان کرد: امروز نیاز است که علما با بصیرت افزایی و اگاهی بخش در بین آحاد جامعه ریشه تفرقه و فتنه را در جهان اسلام از بین ببرند.

ماموستا سروت محمدمراد مجید ملقب به ملاعبدالله یادآور شد: موضوع شیعه و سنی دسیسه دشمنان اسلام است چرا که در آیات قرآن هیچ گاه به این موضوع پرداخته نشده و از همگی با نام مسلمان یاد شده است.

وی ادامه داد: علما و روحانیون باید به دنبال شناسایی امراض و بیماری ‌ها میان جوامع اسلامی باشند که رسالت خطیر آنها پاسداری از دین مبین اسلام است.

رئیس دفتر حرکت اسلامی کردستان عراق گفت: علما باید با شناسایی این بیماری ‌ها راه درمان آنها را پیدا کنند و جامعه اسلامی را از این توطئه نجات دهند.

ملا عبدالله اظهار داشت: علما باید ثابت کنند که در زندگی مانند پیامبر رفتار می‌کنند و با ترویج دین و سیره پیامبر (ص) مسلمانان را از کج روی به دور کنند.

وی افزود: علما نباید غفلت کنند چرا که دشمنان اسلام بیدار هستند و باید از زمان و فرصت‌ ها بهتر استفاده کنند تا مبادا تفرقه ای در جامعه ای بزرگ اسلامی ایجاد شود.

رئیس دفتر حرکت اسلامی کردستان عراق بیان کرد: متاسفانه جهان اسلام در حال انشقاق است و راه مقابله با این وضعیت شناخت خوب از همدیگر است.

ملا عبدالله یادآور شد: سفر این هیئت ‌ها باید به شکل مستمر باشد و این امر برای پیوند و صلابت و استحکام منطقه لازم است.

علمای جهان اسلام با داعش به مبارزه برخیزند

در این نشست همچنین نماینده طریقه نقشبندی منطقه اقلیم کردستان عراق محور فعالیت وهابیت را کشتن و تکفیر مسلمانان دانست و ادامه داد: علما باید با تفکر افراطی و داعشی به مبارزه برخیزند.

ماموستا ملابهالدین محی ‌الدین گفت: وحدت میان مسلمانان از مهم‌ ترین مسائل جهان اسلام است و انتظار می رود که علمات در افزایش و حفظ این وحدت تمام توان خود را به کار بگیرند.

وی اظهار داشت: در حالی که مسلمانان می‌ کوشند بر محور مشترکات گردهم آیند تکفیری‌ها و وهابی‌هایی پیدا شده ‌اند که خطر آنها برای وحدت اسلامی فراوان است و آنها دست نشانده دشمنان دیرینه اسلام هستند.

ماموستا محی الدین افزود: این گروه‌ها تیغ تکفیر را بر پیکر جهان اسلام فرود آوره اند و به حق آنها خوارج عصر ما هستند و به مانند خوارج در زمان ابتدای اسلام عمل می‌ کنند.

وی بیان کرد: وهابی‌ ها و تکفیری‌ ها غده سرطلانی هستند و اگر مسلمانان برای درمان این غده سرطانی چاره ‌اندیشی نکنند دامنه شعله‌ های آتش آنها تمامی جهان اسلام را در بر می‌ گیرد.