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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۲۳

پس از ديدار با جمعي از سران كشورش؛

بحرالعلوم به وزارت نفت عراق بازگشت

وزير نفت عراق پس از انجام مذاكراتي با رئيس جمهوري و رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق ، استعفاي خود را از وزارت نفت پس گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويتر، سخنگوي ابراهيم بحرالعلوم امروز اعلام كرد كه وي امروزكارخود را به عنوان وزير نفت عراق پس ازيك هفته از كناره گيري از مقامش، از سرمي گيرد.

وي پس از افزايش در قيمت سوخت كه از سوي دولت عراق در 19 دسامبر اتخاذ شد، دراعتراض به اين موضوع از كارخود استعفا كرد.

ابراهيم جعفري نخست وزيرعراق پس ازآنكه بحرالعلوم از كارخود كناره گيري كرد ، يك ماه به وي مرخصي داد.

وزير نفت عراق درحالي امروز فعاليت هاي خود را در وزارت نفت ازسر گرفت كه مذاكراتي را با جمعي از سران كشورش ازجمله جلال طالباني رئيس جمهوري عراق و سيد عبدالعزيز حكيم رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه درمجمع ملي انجام داد.

پس از كناره گيري بحرالعلوم ، احمد چلبي معاون ابراهيم جعفري مسئوليت وزارت نفت را موقتا برعهده گرفت.

حدود دوهفته پيش قيمت بنزين و گازوئيل تا 200 درصد افزايش يافت كه اين موضوع نارضايتي عراقي ها را برانگيخت. 

کد مطلب 276506

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