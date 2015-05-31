مخالفت شورای عالی نظام پرستاری با بهیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، شمس الدین شمس گفت: تمامی همکاران پرستار که در بیمارستان ها ارائه خدمت می کنند می دانند که یکسری از خدمات غیر تخصصی وجود دارد که متأسفانه هم اکنون توسط همراهان بیمار انجام می شود.

وی افزود: این مسئله واقعیتی است که وجود دارد و هر فردی که در بخش و در بیمارستان کار می کند بر این مسئله واقف است که حدود ۳۰ نوع خدمت وجود دارد که توسط همراهان بیمار یا نیروهای خدماتی به بیماران ارائه می شود لذا بی شک وجود رده ای که بتواند با دریافت یکسری آموزش های لازم، به ارائه این خدمات اولیه و ابتدایی بپردازد امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: به هر حال یکسری از فعالیت ها در زمینه مراقبت از بیماران وجود دارد که به دلیل کمبود پرستار از یک سو و بسیار ابتدایی و اولیه بودن این خدمات، امکان ارائه آنها توسط پرستاران دانشگاهی و حرفه ای وجود ندارد و هم اکنون توسط همراهان بیمار انجام می شود و این مشکل می طلبد تا رده ای برای انجام این امور تعریف شود.

وی افزود: لذا در وجود رده ای پیش از کارشناسی پرستاری تردیدی وجود ندارد و هر کس خلاف این می گوید، صاحب منطق نیست زیرا به صراحت باید گفت، هر کسی که معتقد است یکسری خدمات اولیه و ابتدایی برای مراقبت از بیماران وجود ندارد یا این خدمات توسط همراهان بیمار انجام نمی شود، یا در بیمارستان نبوده و پرستار نیست و یا اینکه منطقی صحبت نمی کند.

شمس گفت: بر اساس تصمیم شورای عالی نظام پرستاری مقرر شد این رده خدمتی تحت عنوان کمک پرستار تعریف شود که حدود ۳۰ خدمت مشخص (خدمات اولیه و ابتدایی) را ارائه دهد و برای تربیت این نیروها نیز آموزش های مهارتی و غیر دانشگاهی لحاظ شود.

وی ضمن مخالفت شدید خود با عنوان بهیاری برای این رده خدمتی گفت: در مورد اسم و عنوان این رده خدمتی باید بگویم که بنده به هیچ عنوان با اسم بهیاری موافق نیستم زیرا بهیاری یک عقبه ای دارد و یک رده و برند شناخته شده است که از سالیان قبل از انقلاب تا کنون وجود دارد و شرح وظایفی کاملاً مشخص دارد که جدا از شرح وظایفی است که شورای عالی نظام پرستاری برای کمک پرستار لحاظ کرده است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: به هیچ وجه عنوان بهیاری را برای این رده خدمتی قبول ندارم و وزارت بهداشت نیز باید به این مسئله گردن گذارد زیرا اگر این اتفاق نیافتد چالش ها و بحث ها پیرامون این مسئله تداوم خواهد داشت.

وی افزود: قطعاً با توجه به سابقه ای که بهیاری دارد و قدمت، عقبه و شناسه ای که بهیاری دارد، انتخاب این نام برای رده مذکور قابل قبول نیست و باید اسمی دیگر برای این رده خدمتی انتخاب شود و براساس آنچه که با اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورای عالی نظام پرستاری موافقت شد، عنوان کمک پرستاری بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی های صورت گرفته در سایر کشورهای دنیا تعریف شد.

شمس، بیماریار، کمک پرستار و پرستار را سه رده تعیین شده از سوی شورای عالی نظام پرستاری برشمرد و یادآور شد: همچنین با توجه به نظر شورای عالی نظام پرستاری مبنی بر حذف کامل عنوان بهیاری، مقرر شد از این پس عنوان کمک بهیار نیز به بیماریار تغییر یابد.

وی تصریح کرد: خوب است کسانی که به هر دلیل در فضاهای مجازی در خصوص وجود و تعریف رده ای پیش از کارشناسی پرستاری تبلیغات منفی می کنند، منطق داشته باشند زیرا به هر حال حدود ۳۰ خدمت مشخص وجود دارند که در زمره خدمات کاملاً اولیه و ابتدایی محسوب می شوند و در حال حاضر توسط همراهان بیمار و مردم انجام می گیرد و امکان انجام آنها توسط پرستاران تحصیل کرده، دانشگاهی و علمی وجود ندارد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری خاطر نشان کرد: بنده قطعاً با تعریف و حضور رده خدمتی پیش از کارشناسی پرستاری تحت عنوان کمک پرستاری با وظایف کاملاً مشخص و بدون تداخل با وظایف پرستاری موافق هستیم و آن را امری ضروری و در جهت منافع نظام سلامت و مردم می دانم.