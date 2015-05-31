استقرار گشت های ایمنی آتش نشانی در جشن های نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، شور و هیجان فرارسیدن نیمه شعبان در حالی در سطح شهر حکمفرماست که سازمان آتش نشانی شهرداری در حال برنامه ریزی های مستقری در سطح شهر بوده و از چندی پیش فعالیت های ایجاد ایمنی در هیات مذهبی و مکان های پرتردد و آتش بازی را آغاز کرده است.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان در این خصوص اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده و شناسایی مناطقی که در شب نیمه شعبان بسیار پرتردد خواهند بود، مستقری ها و گشت های ایمنی در نمعاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان در این خصوص اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های به عمل آمده و شناسایی مناطقی که در شب نیمه شعبان بسیار پرتردد خواهند بود، مستقری ها و گشت های ایمنی در نظر گرفته شده است.

آتشپاد سوم حمید رضوانی افزود: بر اساس درخواست مساجد بزرگ و تکایا در زمان جشن، خودروهای امدادی به همراه نیروهای آتش نشان مستقر خواهند بود.

وی گفت: همچنین بر سر میادین و چهارراه های اصلی شهر در ساعات اوج ترافیک که به علت مراسم های برگزار شده در سطح شهر خواهد بود، خودروها مستقر هستند تا در صورت بروز حادثه بتوانند در کمترین زمان ممکن به محل برسند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که در سطح شهر در شب نیمه شعبان تردد میکنند باید آگاه باشند تا در صورت شنیدن آژیر خودروهای امدادی مسیر را باز کنند عنوان داشت: ترافیک در شب نیمه شعبان بسیار سنگین خواهد بود و تنها با همکاری شهروندان می توان مسیرهای عبوری مناسبی برای خودروهای امدادی ایجاد کرد.

معاون عملیات سازمان ادامه داد: گشت های ایمنی موتور سوار در بخش های استحفاظی هر ایستگاه برقرار خواهد بود و همچنین افسران کشیک در سطح شهر حضور یافته و در صورت بروز مشکل، کلیه نیروهای آتش نشان فراخوان خواهند شد.

شهاب رضایی، مسئول واحد آموزش این سازمان نیز در خصوص عوامل پیشگیری از بروز حریق و حادثه در این شب اظهار داشت: سازمان آتش نشانی از یک ماه گذشته امادگی خود را جهت مشاوره های رایگان به مساجد، هیات مذهبی و تکایا اعلام کرده است تا ضمن بازدید از مکان برگزاری جشن ها و پخش نذورات، آنها را ملزم به رعایت موارد ایمنی نمایند.

وی عنوان داشت: تعداد بسیار زیادی از مساجد و تکایا نیز دستورالعمل های ایمنی در خصوص شب نیمه شعبان که توسط آتش نشانی اصفهان صادر شده بود را به اجرا گذاشته و در برخی موارد نیز از نظرات کارشناسان حوزه پیشگیری این مجموعه استفاده کرده اند.

وی همچنین در خصوص نکات ایمنی که ضرورت دارد در موقع برپایی جشن ها و اعیاد رعایت شود گفت: افراد در زمان نصب داربست ها و طاق نصرت ها بسیار دقت کنند که بست های آنها سفت بوده تا در اثر وزش باد فرو نریزد.

رضایی افزود: بایستی به ارتفاع طاق نصرت ها توجه داشت تا در زمان عبور خودروهای دارای ارتفاع زیاد، مشکلی بروز نکند و همچنین به دلیل اینکه سیم های برق از لابلای میله های آهنی عبور داده می شود بایستی ایمنی لازم رعایت و همچنین منبع برق مشخص باشد تا در زمان بروز مشکل بتوان بلافاصله برق را قطع کرد.

وی گفت: تکایا، مساجد و هر محلی که برای برگزاری جشن در نظر گرفته می شود بایستی دارای یک متصدی آگاه به تمامی بخش های مجموعه باشد تا در زمان بروز حادثه بتوان نیروهای آتش نشان را راهنمایی کند.

مسئول واحد آموزش این سازمان همچنین با اشاره به بخش نذورات عنوان داشت: در این بخش به دلیل وجود گازهای پخت آش و ... و همچنین شعله های روباز و استفاده از سیلندرهای گاز بسیار خطرناک است که لازم است ایمنی به طور کامل بر طبق استانداردهای آتش نشانی رعایت گردد.