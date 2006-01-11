آرامگاه ابوسعيد ابوالخير ثبت ملي شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" در مشهد، عباسزاده مسئول ثبت آثار ملي و طبيعي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي با اعلام اين خبر افزود: "قدمت آرامگاه وي كه در روستاي مهنه بخش محولات شهرستان تربت حيدريه قرار دارد به دوران قاجار ميرسد."
حياط بنا شامل باغ كوچكي است كه به زيبايي محوطه افزوده است. خود بنا هم داراي ستونهاي خشتي عريضي است كه با كاهگل اندود و با ملات گچ پوشانده شده است. در ورودي آرامگاه در قسمت ضلع شمالي بنا قرار دارد كه تنها راه ورودي به بنا محسوب ميشود. آرامگاه سه پله از حياط بالاتر است. سه ستون در ايوان جنوبي آرامگاه به همراه آجركاري و قوس پنج و هفت داراي زيبايي خاص است. ضخامت ستونها 1/1 متر است. سنگ مزار ابوسعيد در اتاق مركزي ضلع شمالي بنا قرار دارد و تعداي اتاق در اطراف براي خدمه در نظر گرفته شده است.
در مركز بنا مسجدي با ابعاد 70/12*45/7 كه داراي دو ستون مربع شكل در وسط است ساخته شده و قوسهاي موجود در مسجد به صورت پنج و هفت كماني است.
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