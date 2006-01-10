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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۴۷

بازگشت دوستداران سينما به "خوابگاه دانشجويي"

درپي موفقيت فيلم "خوابگاه دانشجويي" در گيشه فروش، تهيه كنندگان اين اثر از هم اينك، خود را براي ساخت قسمت دوم اين فيلم آماده مي كنند.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" فيلم هراسناك " خوابگاه دانشجويي " در نخستين هفته نمايش بالغ بر 20 ميليون و 100 هزاردلار فروش كرد وهمين امر باعث شد تا استوديوهاي اسكرين جمز و لاينزگيت  خود را براي ساخت دنباله اين اثرآماده كنند.
الي روث  كارگردان و نويسنده اين فيلم بزودي قرارداد همكاري در نخست دوم را امضا مي كند.

شنيده ها حاكي ازاين است كه تهيه كنندگان تمايل دارند كه قسمت دوم فيلم خوابگاه دانشجويي را سال آينده ارائه دهند . لاينز گيت كه تجربه موفق ساخت فيلم هاي " ساو " و " ساو دو" را دارد اميدوارست كه قسمت دوم فيلم " خوابگاه دانشجويي " بتواند موفقيت نسخه نخست را تكرار كند.

"خوابگاه دانشجويي" شرح حال دو دوست دانشگاهي به نامهاي پاكسون و جاش را روايت مي كند كه براي ماجراجويي هاي جديد راه اروپا را در پيش مي گيرند و در راه با اولي آشنا مي شوند، اما اين آشنايي دردسرهاي جديدي را برايشان رقم مي زند.

جي هرناندز و درك ريچاردسون، از جمله هنرپيشگاني هستند كه در اين اثر به نقش آفريني پرداخته اند.

 

کد مطلب 276511

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