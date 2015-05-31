تشریح قیمت گذاری تجهیزات پزشکی/حوزه دندانپزشکی در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید حسین صفوی در مورد قیمت گذاری تجهیزات پزشکی اظهار داشت: پیرو اختیاری که هیئت دولت در سال گذشته به وزارت بهداشت داد کمیته قیمت گذاری تشکیل شد که در این کمیته قیمت تجهیزات پزشکی را مصوب می کنیم یعنی در واقع قیمت رسمی کشور در زمینه تجهیزات و ملزومات پزشکی خواهد شد و در واقع تمامی اصناف، شرکت ها و توزیع کنندگان قانونا موظف به رعایت قیمت ها هستند.

وی به حوزه دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: اقداماتی در این حوزه در حال انجام است که ایمپلنت ها، کامپوزیت ها، کیت های آزمایشگاهی و ملزوماتی که مردم بیشتر از آنها استفاده می کنند در اولویت قیمت گذاری هستند.

صفوی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در حوزه تجهیزات پزشکی وجود داشت نظارت بر توزیع تجهیزات پزشکی بود که اقدامی که در این زمینه انجام شده و در حال پیگیری است که حوزه دانشگاهی تقویت خواهد شد و نیروی نظارتی تربیت خواهد شد تا شبکه های نظارتی گسترده شود.

مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزوات پزشکی سازمان غذا و دارو در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد بعضی ملزومات مثل دستکش ها و سرنگ ها در حال طراحی شبکه توزیع هستیم مشابه چیزی که در حوزه دارو وجود دارد.

صفوی گفت: یکی از اقدامات مثبتی که در حال پیگیری است، تامین کالا با رویکرد انتقال دانش فنی است که در این زمینه ۲۸ قلم کالا در حوزه تجهیزات سرمایه ای صورت گرفته که طرحی آماده شده تا همزمان با خرید، تکنولوژی آن محصول نیز انتقال داده شود.

وی افزود: یکی از حوزه های مهم و قابل اهمیت در حوزه تجهیزات پزشکی، نگهداشت و تعمیرات تجهیزات سرمایه ای است که تخمین زده می شود حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تجهیزات پزشکی سرمایه ای در مراکز درمانی نصب هستند و باید برنامه ریزی هایی صورت بگیرد تا نگهداشت آنها به درستی صورت گیرد تا از آنها بهره برداری درستی داشت و طول عمر کافی داشته باشند که در این زمینه یکی از اقداماتی که در حال پیگیری و اجراست تهیه پلن هایی است که بودجه نگهداشت برخی از این تجهیزات سرمایه ای که در واقع برای مراکز درمانی درآمدزا هستند صرف نگهداشت و کالیبراسیون این تجهیزات شود که با این طرح عملا عمر تجهیزات طبیعی خواهد بود و در واقع استفاده بهینه تری از آنها صورت خواهد گرفت.