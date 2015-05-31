تحلیل و نقد مذاکرات هسته ای توسط دانشجویان کمک به دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس توانا ظهر یکشنبه در نشست خبری برگزاری تحصن «ما اجازه نمی دهیم» با اشاره به اینکه چندین مرتبه درخواست مجوز تجمع را داشته ایم، گفت: سه مرتبه از مسئولین استان و شهرستان شیراز درخواست مجوز تجمع را داشته ایم که هر مرتبه با مخالفت مواجه شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه عدم صدور مجوز برای تجمع دانشجویی جای تعجب دارد، گفت: این تجمع برای حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای بود اما دلیل اینکه این مجوز داده نشد را نمی دانیم.

توانا تاکید کرد: هرگونه حرکت دانشجویان برای اجرایی شدن شعار همدلی و همزبانی بین مردم و دولت است و هیچگونه نگاه خاصی مطرح نیست.

وی تصریح کرد: همانگونه که در تیم مذاکره کننده قبلی برخی از حرکت ها جای انتقاد داشت امروز هم انتقاداتی به تیم هسته ای ایران وارد است که وظیفه دانشجویان بیان این انتقادات و کمک برای رفع مشکلات است.

در ادامه این نشست مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز نیز گفت: دانشجویان و مردم به طور کامل به تیم هسته ای اعتماد دارند اما آنچه که باعث نگرانی را فراهم می سازد زیاده خواهی دشمنان نظام است.

وحید زارع تصریح کرد: هدف اصلی دولت حل مشکلات کشور است که در این راستا همه باید یاری رسان دولت باشند.

وی افزود: تلاش دانشجویان تنها برای توسعه عدالت و دفاع از منافع ملی است و اگر در این مذاکرات نمایندگان ایران در مقابل زیاده خواهی های دیگر کشورها ایستادگی کننده ما دست آنها را خواهیم بوسید.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز تاکید کرد: ملت ایران غیرت دارند و اجازه نخواهند داد پای هیچ غریبه ای به داخل کشور باز شود و تیم مذاکره کننده نیز به خوبی خواسته های ملت را اجرایی خواهد کرد.