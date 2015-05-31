سوله های بحران باید در اختیار هلال احمر قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش از اقدامات، طرح ها و برنامه های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران توسط رئیس این سازمان، با اشاره به اینکه این سازمان مشکل ساختاری دارد که باید حل شود، افزود: شهر تهران از ریسک بالایی برخوردار است و جزء ۲۵ شهر پر ریسک زلزله دنیاست.

وی با اشاره به اینکه گسل های متعددی در مناطق مسکونی تهران داریم که اگر زلزله ای ۷ ریشتری در تهران رخ دهد، فاجعه ای عظیم را شاهد خواهیم بود، گفت: از جمله تهدیدات وسیع بعد از این رخداد آتش سوزی وسیع، نبود آب سالم، فساد اجساد و عمدتا عدم دسترسی به مناطق آسیب دیده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سال گذشته ۳۵ میلیارد تومان منابع سرمایه ای مصوب داشت که از این مبلغ تنها ۹ میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد آن تخصیص یافته است، تصریح کرد: از مجموع بودجه تخصیص یافته ۷ میلیارد تومان از منابع سرمایه ای آن صرف پرداخت حقوق شده که این موضوع تخلف است و تنها حدود ۲ میلیارد تومان برای اجرای ماموریت های اصلی سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.

حافظی با بیان اینکه وضعیت صرف بودجه ای سرمایه ای این سازمان بیانگر بحرانی بودن وضعیت سازمان مدیریت و بحران است، تاکید کرد: ضوابط ساخت و ساز بر روی گسل ها ابلاغ شده اما در مناطق شهرداری توجهی به آن نمی شود و برای گسل ها ضوابط مناطق امن حاکم است و ساخت و ساز مرتفع روی گسل ها انجام می شود.

وی ادامه داد: برای نمونه در سال ۸۵ در رودخانه کن هیچ ساخت و سازی نبود اما در سال ۹۳ در تمام رودخانه کن ساخت و ساز شده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بااشاره به اینکه طرح تفصیلی شهر تهران فاقد پیوست پدافند غیرعامل و ملاحضات مرتبط با گسل ها است، تاکید کرد: متاسفانه منابع مدیریت بحران کشور صرف خسارت ها می شود ولی صرف زیرساخت ها نمی شود.

حافظی با بیان اینکه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران فاقد اساسنامه مصوب شورای شهر تهران است که در دی ماه سال ۸۴ ابلاغ شده است، تصریح کرد: این سازمان مصوب شورای حل اختلاف دارد اما مصوب شورای شهر تهران ندارد! این موضوع جای خنده و تعجب دارد که مصوبه ای در شورا مطرح نشده چگونه در شورای حل اختلاف به تصویب می رسد؟

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس طرح جامع شهر تهران تکالیفی برای سازمان در ۷ بند تعریف شده است، گفت: شناسایی دقیق گسل ها و پهنه های خطرپذیری زلزله در شهر تهران تا مقیاس یک دو هزارم که هنوز به شورای شهر ارائه نشده است از جمله این تکالیف است.

حافظی ادامه داد: شناسایی پهنه خطرپذیری سیل در تهران تا مقیاس یک دو هزارم، پدافند غیرعامل شهر تهران، مکان یابی و تجهیز مراکز و پهنه های مورد نیاز مدیریت بحران در زمان سوانح، ایجاد، توسعه و ساماندهی مراکز آتش نشانی و امداد و نجات، شناسایی مراکز حساس، مهم و حیاتی شهر تهران، ایمن سازی فضاهای عمومی، همگانی و شریانی پل های مهم و حیاتی شهر تهران از دیگر تکالیف است.

وی با بیان اینکه هنوز هیچ بازخوردی از مصوبات ایمن سازی در صحن شورا ارائه نشده است، افزود: در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در ۲۰ بند تکلیف شده است که شهرداری در سال اول برنامه اقداماتی را انجام دهد اما هنوز گزارشی از این موضوع نیز ارائه نشده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سوله های بحران، سوله های ورزش نیست، اظهار کرد: این سوله ها هر چه سریعتر باید تخلیه شود و در اختیار هلال احمر قرار گیرد تا تجهیز شود و مایحتاج مورد نیاز مردم در سطح شهر در داخل سوله ها دپو شود تا در زمان بحران از تجهیزات امداد و نجات و موارد مصرفی مورد نیاز شهروندان استفاده شود. اگر برای بانوان سالن ورزشی نیاز است آن را بسازید.

وی حضور شهردار در زمان سیل مترو در محل حادثه را نشانه ضعف ساختاری و تشکیلاتی اتاق مدیریت بحران تهران دانست نه قوت آن و گفت: اگر ساختار دقیق و درست باشد باید از اتاق بحران موضوع را مدیریت کنیم تا از روی خودروی عملیاتی.

حافظی تاکید کرد: موضوع مدیریت بحران در شهر تهران نه تنها درالویت نیست بلکه بیشتر به شوخی تبدیل شده است و این سازمان فرزند ناخوانده شهرداری تهران است و باید نسبت به موضوع مدیریت بحران در سطح شهر تهران تجدیدنظر شود.