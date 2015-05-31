کرایه تاکسی ها افزایش نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورا با اشاره به نرخ کرایه های تاکسی در شهر تهران گفت: زمانی که افزایش کرایه تاکسی ها در اواخر سال گذشته مصوب شد به این دلیل با رقم ۲۰ درصد موافقت کردیم که اضافه بهای سوخت نیز در آن پیش بینی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هم ما از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران می خواهیم دقیقا این امر را بررسی کنند که این میزان افزایش بهای بنزین چه تناسبی با نرخ کرایه های تاکسی دارد اگر برابر است که هیچ و اگر نیاز به افزایش کرایه تاکسی ها است این امر با یک شیب ملایم صورت پذیرد.

چمران افزود: آنچه واضح به نظر می رسد این است که در حال حاضر هیچ افزایش قیمتی بر کرایه تاکسی ها نخواهیم داشت چرا که بلافاصله بعد از افزایش نرخ سوخت نباید کرایه های تاکسی ها و یا وسایل حمل و نقل عمومی را افزایش داد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: آنچه بیشتر از جانب تاکسیران ها بیان می شود این است که در حال حاضر فرق آنان با مسافر کش های شخصی چیست، آنان بنزین هزار تومانی می زنند و ما هم همینطور.

چمران تصریح کرد: این امر شاید دلیلی باشد بر گرایش مردم به مسافربرهای شخصی و همانطور که می دانید این مهم می تواند آبستن ناهنجاری های اجتماعی باشد. ما نباید موجب تشویق مردم به مسافر کشی شویم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: باید اقدامی در جهت تشویق مردم به استفاده از تاکسی ها انجام شود.