تهران دهمین شهر جهان از منظر مخاطرات طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر ،احمد صادقی که برای ارائه گزارشی از اقدامات ، طرحها و برنامه های این سازمان در یکصدو پنجاه و هفتمین جلسه شورا حضور یافته بود پیش از شروع گزارش اصلی خود به استناد آخرین گزارشات از شرکت بیمه ایی شرکت "سوییس ری" اظهار داشت: این شرکت در حوزه ریسک پذیری و تعیین منابع مالی بحران های طبیعی در سطح بین المللی فعالیت دارد. بر اساس طرح تحقیقاتی این شرکت که در ۶۱۶ شهر جهان که ۲۵ درصد جمعیت شهری را در خود جای داده اند مشخص شده است تهران دهمین شهر و ایران ششمین کشور در جهان از منظر مخاطرات طبیعی شناخته شده اند.

وی در ادامه به اقدامات این سازمان اشاره داشت و خاطر نشان کرد: این تحلیل بر اساس شاخص های جمعیت تحت تاثیر خطرات و تاثیرات اقتصادی ارائه شده است و بررسی ها نشان داده که تهران با احتساب ۵ مخاطره طبیعی مورد تحقیق (سیل، زلزله، سونامی، طوفان و گردباد) دهمین شهر آسیب پذیر جهان در برابر بلایای طبیعی است.

صادقی در ادامه با اشاره به وظایف و خط و مشی هایی که برای این سازمان در برنامه دوم شهرداری تهران ترسیم شده است گفت: بر اساس ماده ۵۳ برنامه، سازمان موظف است نقشه یکپارچه گسل های شهر تهران را برای تطبیق با نقشه شهر آماده سازد. که البته ۴۴ کیلومتر مربع از این محدوده شناسایی و نقشه برداری شده اما تا پایان برنامه می بایست این میزان تا ۱۶۰کیلومتر مربع برسد.

وی یادآور شد: در ماده ۵۵ این برنامه نیز سازمان مکلف شده است اقداماتی در جهت هدایت و ارتقاء سطح ایمنی ساختمانها و فضای های شهری را انجام دهد. همچنین در حوزه ارتقاء فرهنگ ایمنی و آموزش شهروندان نیز ۱۱۰۰ برنامه در سال ۹۲ اجراشده است که باید این برنامه ها را در سال به ۱۵۰۰ برنامه افزایش دهیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران کمک به گسترش مقاوم سازی عناصر سازه ایی در اماکن عمومی و آموزشی و جمعیت پذیری شهر را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

وی همچنین از بررسی پیشن نویس پیشنهاد لایحه مقاوم سازی و اجزای غیرسازه ای ساختمان های شهر تهران خبر داد و افزود: طرح جامع خطر پذیری سیلاب شهر تهران نیز با همکاری بیش از ۱۳ سازمان اجرایی شهری تهیه و در حال تصویب جهت ارائه به صحن شورا برای تصویب نهایی است.

صادقی مهمترین بحث مطرح شده در این سند را مشکل در ساخت و سازها و نبودن نقشه حرایم عملیاتی مانند لوله های گاز و کابل های برق و سایر تاسیسات شهری نام برد و افزود: تاپایان سال تکلیف حرایم شبکه های حساس شهر مشخص خواهد شد.

تهیه سامانه اطلاعات سوانح شهر تهران تا پایان برنامه دوم شهرداری تهران از دیگر اقداماتی بود که رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران خبر آن را اعلام کرد.

صادقی همچنین افزود: تا پایان سال ۹۴ نقشه تخلیه امن اضطراری ۳۷۴ محله شهر تهران تهیه خواهد شد.