به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آباد بعد از استماع گزارش سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران ضمن قدردانی به دلیل گزارش جامعی که ارائه شد اظهار داشت: مهمترین مشکل در سامانه مدیریت بحران شهر تهران عدم یکپارچگی و انسجام بین مراکز اجرای و تصمیم گیر در این حوزه است.

وی در ادامه بر ماموریت اصلی این سازمان که پیشگیری است اشاره کرد و افزود: با اجرای صحییح برنامه هایی در این حوزه است که می توانیم تاب اوری مردم را در هنگام بحران بالا ببریم.

آباد به گزارش دیگری از سازمان که مجال ارائه در جلسه شورا را نیافت اشاره کرد و گفت: در بخشی از گزارش سازمان به بحث فوق (تاب آوری شهروندان) اشاره شده است که نشان میدهد تنها 8 درصد مردم تهران توان مقابله با بحران را خواهند داشت.

وی همچنین خواستار تعیین وضعیت سوله های بحرانی که به صورت چند منظوره مورد استفاده قرار گرفته اند شد و افزود: قرار بر این بود که برخی از این سوله ها مجددا در اختیار سازمان قرار بگیرد که این اتفاق نیافتاده است. آخرین گزارش ها حاکی از آن است تا زمانی که ساختار سازمانی و ساختمانی اصلاح نشود هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.