قرارداد فرکی با سپاهان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی که توانست تیم فوتبال سپاهان اصفهان را به مقام قهرمانی چهاردهمین دوره لیگ برتر برساند، امروز یکشنبه پس از توافق با مسئولان این باشگاه، قراردادش را با این تیم به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.

در جلسه امروز نیکفر رئیس هیات مدیره و مهرزاد خلیلیان مدیرعامل باشگاه با حسین فرکی، مذاکرات و توافقات نهایی را انجام دادند تا مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران سال آینده هدایت زردپوشان اصفهانی را برعهده بگیرد.

همچنین در این نشست حسین فرکی برنامه‌های مدنظرش برای آماده‌سازی تیم فوتبال سپاهان برای حضور در مسابقات فصل آینده فوتبال ایران و شرکت در لیگ قهرمانان آسیا را تشریح کرد.