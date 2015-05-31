پاکسازی منطقه الصینیه در استان صلاح الدین عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق به همراهی نیروهای مردمی در ادامه پیشرویهای خود در استان صلاح الدین توانستند منطقه الصینیه را از وجود تروریستهای داعش پاکسازی کنند.

این منبع همچنین اعلام کرد که مناطقی از حومه بیجی نیز توسط نیروهای مسلح عراقی از وجود داعش پاکسازی شد.نیروهای مردمی و عراق جاده البو جواری در مجاورت پالایشگاه بیجی و تل ابوجراد را به طور کامل آزاد کردند.

شهر الصینیه شهری عراقی است که در شمال بغداد و 200 کیلومتری آن و از توابع بیجی و 10 کیلومتری این شهر قرار دارد.شهر الصینیه در قدیم از توابع موصل بود اما پس از تقسیمات اداری جدید از نظر اداری وابسته به استان صلاح الدین شد.

ساکنان این شهر اغلب از البوحمدان و الجنابیین دو عشیره معروف هستد و عشایر دیگری مانند الطائیین، العکیدات، البو بدران، البونمر، البوفهد که هر دو از قبیله الدلیم هستند.در شهر الصینیه پالایشگاه نفتی برای پالایش فرآورده های نفتی وجود دارد و یکی از پالایشگاه های قدیمی است که هنوز هم فعال است.در دهه پنجاه این هشر به شهر کی 2 با توجه به خط لوله نفتی کی 2 معروف بود اما وجهه تسمیه آن به خطوط راه آهن قدیمی بغداد-موصل-کرکوک وحدیثه است که برای تسهیل در انتقال قطارها از خط به خط دیگری ایستگاه راه آهن دورانی شکل در اطراف شهر احداث شد که شبیه به سینی(ظرف غذا) دایره ای شکل بود و این شهر نیز نامگذاری اش بر این اساس شد.

در شهر الصینیه پایگاه چهارم نظامی ارتش بعث و نیز فرودگاه نظامی وجود داشت که آمریکایی ها از پایگاه چهارم به عنوان قرارگاه لجستیک استفاده کردند.نظامیان اشغالگر اقدام به احداث دیواری خاکی در اطراف شهر کردند و همه مبادی آنها را بستند و فقط یک معبر باقی گذاشتند تا بتوانند بر ورود و خروج ساکنان شهر تسلط داشته باشند.آنها بر این دیوار فردان نام نهادند و این نام یکی از نبردهای مشهور جنگ جهانی اول بود.

آمریکایی ها به مدت یک ماه الصینیه را محاصره کردند که بر اثر آن شماری کودک و زن به سبب ممانعت نظامیان آمریکایی از انتقال آنها به بیمارستان بیجی جان باختند.براساس آمارهای منتشر شده جمعیت این شهر 32000 هزار نفر است.