حواستان به ادعای برخی درباره ارتباط با امام(ره) باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه نمایشگاه «آینه نهضت» که بعد ازظهر امروز یکشنبه ۱۰ خرداد در محل نگارخانه ابوالفضل عالی در حوزه هنری تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محسن مومنی شریف در سخنان کوتاهی به بهانه خیر مقدم به حجت‌الاسلام رحیمیان تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: آقای رحیمیان هم روحانی هستند و هم هنرمند و مهمتر از آن اینکه توفیق داشتند سال‌های مدیدی خدمت حضرت امام(ره) بودند. خوشحالیم که با حضور ایشان نمایشگاه افتتاح می‌شود.

پس از این سخنان کوتاه حجت‌الاسلام رحیمیان تولیت مسجد جمکران ضمن تبریک نیمه شعبان و گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا ۱۵ خرداد، گفت: تشکر می‌کنم از همه عزیزانی که در عرصه هنر که یقینا تأثیرگذاری آن از همه عرصه‌ها بر ذهن و قلب انسان‌ها بیشتر است، خدمت می‌کنند. ازن خدمتگذاری از نعمت‌ها و توفیقات بزرگ الهی است که خداوند نصیب شما کرده است.

رحیمیان در ادامه با ذکر خاطراتی از همراهی با حضرت امام گفت: شهریور ۱۳۴۱ بنده از اصفهان تنها به عشق حضرت امام به قم آمدم. عشقی که نمی‌توانم آن را توصیف کنم و هنوز هم نمی‌دانم چطور محبت و عشق یک فرد در ذهن یک نوجوان ۱۳ ساله نشسته بود.

وی افزود: خاطرم هست حضرت امام که دستگیر شده بودند، رفتیم روبروی پاسبانی که مقابل در خانه ایشان ایستاده بود، دیوار خانه‌شان را می‌بوسیدیم و های‌های گریه می‌کردیم. بعد از دو ماه که نظام شاه عقب‌نشینی کرد نهضت حضرت امام آغاز شد.

رحیمیان ادامه داد: در‌آستانه نوروز آن سال حضرت امام بیانیه معروف را دادند که ما امسال عید نداریم و در همان نامه معروف بود که امام جمله امام حسین(ع) را هم ذکر و ماهیت حسینی نهضت خود را عیان کردند.

وی با اشاره به حادثه تلخ فیضیه گفت: بعد از این حادثه تلخ بود که امام در سخنرانی معروف خود مستقیم خطاب به شاه فریاد زدند. امروز نمی‌توان تصور کرد در شرایط آن روز علیه شاه صحبت کردن چه معنایی داشت و خود ما که آن روزها را تجربه کردیم امروز نمی‌توانیم آن حساسیت را درک کنیم.

تولیت آستان مقدس جمکران در ادامه با ذکر خاطره‌ای از جضرت امام(ره) گفت: حاج آقا مصطفی نقل می‌کرد وقتی امام را در روزهای اول به سلول بردند، سرهنگ مولوی که آدمی لات و بی‌ادب بود آمد و گفت: «تازگی ندیدید گوش کسی را به دیوار بکوبند!» می‌خواست به امام طعنه بزند؛ امام اما خیلی آرام سرشان را بلند کردند و گفتند: «هنوز دیر نشده‌است» و آنقدر این جمله را باصلابت گفتند که مولوی خودش در را بست و رفت.

رحیمیان افزود: این سرهنگ ساواکی آن موقع نفهیمد که امام چه گفت، کمااینکه بسیاری تا همین امروز هم نفهمیدند امام چه می‌گفت و شاید هم خود را به نفهمی زده‌اند. همین سرهنگ بعدها در پروازی بود که سقوط کرد و بعد از انفجار تنها قطعه‌ای از جسم او که به زمین رسید گوشش بود. از این دست جریان‌ها بسیار در تاریخ انقلاب داشتیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی تحریفات درباره حضرت امام اشاره کرد و ادامه داد: اخیراً یکی از مدعیان در گفتگو یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود که من ۱۴ سال پای درس امام در نجف بودم اما امام تنها ۱۳ سال در عراق بودند و ما هم در تمام سال‌های همراهی با حضرت یک بار هم این فرد را ندیده بودیم! حواس‌تان به این ادعاها باشد.

رحیمیان درباره شرایط حاکم بر سال‌های شروع نهضت حضرت امام ادامه داد: در آن زمان در حوزه‌های علمیه خواندن روزنامه و وجود روزنامه در بیت یک روحانی بسیار ناپسند بود. رادیو که مانند این بود که امروز یک روحانی ظرف مشروب در خانه داشته باشد! ‌ خدا رحمت کند محمد منتظری را که این تابو را شکست. چند سالی گذشت تا کم کم این جرأت و جسارت پیدا شد که اخبار آن را گوش دهیم. تلویزیون و مسائل دیگر که به طور کامل جایی در فضای حوزه‌ها نداشت.

وی افزود: حتی برخی در حوزه ها بودند که بعد از ۱۵ خرداد می‌گفتند چه کسی می‌خواهد جواب این خون‌ها را بدهد. در سطوح بالای حوزه در آن سال‌ها تصور و درکی از قیام برای خدا نبود. در آن شرایط امام برخاست و نهضت خود را آغاز کرد. اینگونه بود که امام فرهنگ شهادت را در کشور ما احیا کرد. خودشان هم در این مسیر پیشگام بود و از آن دست رهبرانی نبود که خود بنشیند و به مردم بگوید که شما بنشینید.

رحیمیان در پایان تأکید کرد: ۱۵ خرداد نقطه عطف تاریخ انقلاب است و مسیر تاریخ را تغییر داد و همان طور که حضرت امام فرمود قطعا بیداری این ملت از علائم ظهور حضر بقیه الله است.