آيين نامه اجرايي قانون نوسازي صنايع بزودي ابلاغ مي شود

وزير صنايع و معادن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به قانون نوسازي صنايع كه به تصويب مجلس وتاييد شوراي نگهبان رسيده است گفت: آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به زودي در دولت نهايي و ابلاغ خواهد شد كه با اجراي اين قانون مي توان در جارچوب راهبرد توسعه اقتصادي كه در برنامه چهارم تصويب خواهد شد ، به شاخصهاي اصلي برنامه دست يافت.

اسحاق جهانگيري با اشاره به برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور گفت: افزايش بهره وري و رقابتي شدن از چشم اندازها و سياستهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور در بخش صنعت و معدن است.

وي افزود: بهره وري نيروي انساني و مواد اوليه، تحقيق و پژوهش در واحد ها و بنگاههاي صنعتي، ساختار مالي، ساختار تكنولوژي از عوامل مهمي است كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد.

جهانگيري افزود: با سياستهاي در نظر گرفته شده اميد است در يك يا دو برنامه ديگربتوان به صنعتي رقابتي در كشور دست يافت.

وي افزود: افزايش رشد ده درصدي در بخش صنعت و معدن به صورت مستمر براي يك دوره پنج ساله پيش بيني شده است.

وي رشد دو رقمي بخش صنعت را كه در برنامه سوم توسعه اقتصادي در طي دوره اي طولاني به صورت مستمر تحقق يافته را دستاورد بزرگي براي رشد اقتصاد كشور ذكر كرد و گفت: صادرات بخش صنعتي كشور بر اساس برنامه هاي پيش بيني شده سازمان مديريت و برنامه ريزي از رشدي ده درصدي برخوردار بود.

وزير صنايع و معادن تصريح كرد: با انجام سرمايه گذاري، خصوصي سازي واحدهاي صنعتي و با حضور بيشتر بخش خصوصي مي توان صنعتي داشت كه با استفاده از آن كالاهايي توليد كرد كه به بازارهاي بين المللي عرضه شود.

