نخستین همایش زیبایی اسب و حرکات نمایشی در ماسال برگزار شد

محمد عبدی صبح یکشنبه در حاشيه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ۳۰ اسب ورزشی از شهرستان ماسال و شهرستان های همجوار در این همایش شرکت کردند اظهار کرد: ايجاد نشاط و تحرك اجتماعی در قشر جوان و شناساندن اصالت اسب تالشی به عموم مردم از اهداف برگزاری اين همايش است.

وی افزود: اسب های شرکت کننده در این همایش دارای مقام های مختلف از جمله چندین دوره قهرمانی مسابقات شهرستان و استان بوده اند.

عبدی انجام معاينه پزشكی ۲۶ راس اسب و صدور گواهی سلامت آن ها با همكاري اداره دامپزشكیماسال و بخش خصوصی را يكی از اقدامات جانبی اين همايش عنوان كرد و گفت: در اين همايش كه با حضور داور بين المللی زيبايی اسب كاسپين انجام شد، زيبايی اسب ها از لحاظ تيپ و سر و گردن، قدم و خط الراس در بهترين شرايط مطلوب ارزيابی شد.

به گفته رییس هیات سوارکاری ماسال در پایان این همایش با اهدای لوح تقدير از مالكين اسب های شرکت کننده تقدير به عمل آمد.