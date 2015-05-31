به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشکده پزشکی هاروارد دریافتند، به موش‌های چاقی که به مدت یک هفته دوز بالا از عصاره این گیاه داده شده بود، با کاهش ۸۰ درصدی مصرف موادغذایی در مقایسه با سایر موش‌ها مواجه شدند.

پس از گذشت سه هفته، در موش‌هایی که با این ترکیب تحت درمان قرار گرفتند، کاهش ۴۵ درصدی وزن گزارش شد، درحالیکه در موش‌های گروه مقایسه کاهش وزن مشاهده نشد.

ترکیب استخراج شده از عصاره گیاه Thunder God قادر به کاهش میزان کلسترول و بهبود عملکرد کبد و متابولیسم گلوگز در بدن موش‌ ها است.

این ترکیب موسوم به celastrol، فعالیت لپتین- هورمون سرکوب‌کننده اشتها که سیگنال‌هایی را در زمان سیری به مغز ارسال می کند- افزایش می‌دهد. پیش از این محققان دریافته بودند که حساسیت پایین به چنین سیگنال‌هایی در مغز می‌تواند عامل احتمالی چاقی باشد.

تأثیر این ترکیب در کاهش وزن می ‌تواند منجر به کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی وزن این جوندگان شود. هنوز مشخص نیست که آیا این ترکیب بر روی انسان نیز دارای کارکرد مشابه موش‌ها هست یا خیر.

سرپرست ارشد تیم تحقیق «اوموت اوزکان» در این باره می گوید: «پیام این مطالعه این است که هنوز امیدی برای درمان چاقی وجود دارد چراکه چاقی مسبب بروز مشکلات بسیاری نظیر بیماری قلبی، کبد چرب و دیابت نوع ۲ است.»

از گیاه Thunder God در طب سنتی چین برای درمان آرتریت (التهاب مفصل) استفاده می‌شود.