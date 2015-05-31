آلمان علاقمند به گسترش روابط با ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، میکاییل بارون فون اشتنبرگ ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار کرمان ضمن ابراز خرسندی از حضور در کرمان اظهار داشت: آلمانی ها بیشترین گردشگران خارجی هستند که از ایران بازدید کرده و چندی پیش نیز برادر بنده به همراه خانواده اش از استان کرمان دیدن کرد.

وی با اشاره به روابط تاریخی ایران و آلمان افزود: دو کشور در حوزه اقتصاد و فرهنگ روابط خوبی با یکدیگر دارند.

سفیر آلمان با اشاره به اینکه مستشار فرهنگی اش نیز وی را در این سفر همراهی می کند، ادامه داد: طی امروز از دانشگاه باهنر کرمان نیز بازدید خواهم کرد.

وی بم را منطقه ای حائز اهمیت برای آلمان دانست و ابراز داشت: بعد از زلزله بم، آلمان برای بازسازی خانه سیستانی و همچنین ساخت بیمارستان قول مشارکت داد.

وی همچنین از حمایت مالی آلمان از یک مدرسه دخترانه در بم خبر داد و گفت: در سفر به بم وضعیت این مدرسه را نیز مورد برسی قرار خواهیم داد.

سفیر بم با اشاره به اینکه ایران و آلمان می توانند در زمینه سرمایه گذاری و تجارت همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند، گفت: علاقه مندی در این زمینه وجود داشته و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات این روابط می تواند گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه ماه هاست که طرفین مذاکره کننده برای به نتیجه رسیدن مذاکرات تلاش می کنند، بیان داشت: همه نسبت به مذاکرات خوشبین هستند و تا آخر ماه ژوئن باید این مذاکرات تعیین تکلیف شود.

سفیر آلمان در خصوص انرژی های نو با اشاره به همکاری شرکت زینمس با مپنا، گفت: اگر مذاکرات به نتیجه برسد می توان در خصوص جدی تر تصمیم گیری کرد.

ایران سرزمینی سرشار از انرژی های نو

وی با بیان این مطلب که آلمان همیشه در زمینه انرژی های نو فعال بوده است، بیان داشت: وقتی به کرمان نگاه می کنیم گویی خداوند این سرزمین را برای انرژی های بادی و خورشیدی خلق کرده است.

وی تصریح کرد: شرکت مپنا در زمینه انرژی بادی همکاری خوبی با یک شرکت آلمانی دارد.

سفیر آلمان با اشاره به اینکه آلمان در گذشته شریک اول اقتصادی ایران بوده است، گفت: افزایش فعالیت چینی ها در کرمان به دلیل تحریم ها نیست؛ بلکه چین در کل دنیا فعال شده است.

وی یادآور شد: آلمان بعد از چین دومین رتبه را به لحاظ تجارت خارجی دارد و آلمان در این زمینه به خوبی عمل کرده است.

سفیر آلمان با اشاره به اینکه محصولات آلمانی ارزان نبوده اما دارای کیفیت بالایی هستند، افزود: خدمات پس از فروش کالاهای آلمانی بسیار خوب است.

وی با بیان اینکه خدمات پس از فروش صنعت خودروسسازی آلمان بسیار مطلوب است، یادآور شد: صنعت گران آلمانی از ایرانیان راضی بوده و معتقدند که ایرانیان به تعهدات خود در قراردادها پایبند هستند.

سفیر آلمان با اشاره به صرف ۸۰ درصد آب در بخش کشاورزی، ابراز داشت: آلمان در این خصوص تجارب علمی خوبی دارد.

وی ادامه داد: باید شانس یکسان برای همگان ایجاد شود و زمینه رقابت و مسابقه برای اروپایی ها، آسیایی ها و آمریکایی ها ایجاد شود چرا که فضای رقابتی باعث بهتر شدن کیفیت کار می شود.

سفیر آلمان با اشاره به اینکه به فرهنگ و زبان دانشجویان بسیار اهمیت می دهیم، گفت: دانشجویان ایرانی زیادی در دانشگاه های آلمان مشغول به تحصیل هستند و به همان نسبت دانشجویان آلمانی نیز بسیار علاقمند به فراگیری زبان فارسی هستند.