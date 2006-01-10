مالكيت "باغ ميراحمدي" از خانه سينما به شهرداري تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در دويست و سومين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران كه صبح امروز برگزار شد ، لايحه مجوز عودت ملكي موسوم به باغ ميراحمدي از خانه سينما به شهرداري تهران ، بررسي و به تصويب رسيد .

بر اساس اين گزارش در ماده واحده اين لايحه آمده است: نظر به اينكه ملك ثبتي 1/3454و 3452 موسوم به باغ ميراحمدي كه براساس مصوبه نود و چهارمين جلسه رسمي فوق العاده شوراي اسلامي شهر تهران به مدت 10 سال در اختيار خانه سينما قرار گرفته بود ، بلااستفاده رها شده و بهره برداري از آن صورت نمي گيرد بنابراين به منظور جلوگيري از ركود سرمايه شهروندان و بهره برداري بهينه از ملك مذكور به شهرداري تهران اجازه داده شد كه نسبت به برگرداندن مالكيت ملك فوق اقدام كند .

در تبصره اين ماده واحده مقرر شده تا در صورت نياز خانه سينما به محلي به عنوان جايگزين ملك مذكور ، شهرداري تهران ملك مناسبي را پيشنهاد و جهت اتخاذ تصميمات مقتضي به شوراي اسلامي شهر ارائه كند .



