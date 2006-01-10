  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۲۲

مالكيت "باغ ميراحمدي" از خانه سينما به شهرداري تهران بازگشت

مالكيت "باغ ميراحمدي" از خانه سينما به شهرداري تهران بازگشت

مالكيت باغ ميراحمدي كه دراختيار خانه سينما قرار داشت پس از 10 سال و بدون كوچكترين استفاده اي به شهرداري تهران برگشت داده شد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در دويست و سومين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران كه صبح امروز برگزار شد ، لايحه مجوز عودت ملكي موسوم به باغ ميراحمدي از خانه سينما به شهرداري تهران ، بررسي و به تصويب رسيد .

بر اساس اين گزارش در ماده واحده اين لايحه آمده است: نظر به اينكه ملك ثبتي 1/3454و 3452 موسوم به باغ ميراحمدي كه براساس مصوبه نود و چهارمين جلسه رسمي فوق العاده شوراي اسلامي شهر تهران به مدت 10 سال در اختيار خانه سينما قرار گرفته بود ، بلااستفاده رها شده و بهره برداري از آن صورت نمي گيرد بنابراين به منظور جلوگيري از ركود سرمايه شهروندان و بهره برداري بهينه از ملك مذكور به شهرداري تهران اجازه داده شد كه نسبت به برگرداندن مالكيت ملك فوق اقدام كند .

در تبصره اين ماده واحده مقرر شده تا در صورت نياز خانه سينما به محلي به عنوان جايگزين ملك مذكور ، شهرداري تهران ملك مناسبي را پيشنهاد و جهت اتخاذ تصميمات  مقتضي به شوراي اسلامي شهر ارائه كند .
 

کد مطلب 276526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها