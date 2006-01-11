مرحله مقدماتي مسابقات قرآن دانشجويان سراسر كشور برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، با هدف ارتقاي سطح فرهنگ اسلامي و اعتلاي اخلاق ديني در دانشگاه ها و ايجاد زمينه براي انس بيشتر دانشجويان با قرآن و تقويت فضاي معنوي و قرآني در محيط دانشگاهي مسابقات قرآن دانشجويان كشور برگزار مي شود. اين مسابقات در مرحله مقدماتي (دانشگاهي) و سراسري برگزار مي شود.

اين مسابقات در دو بخش شفاهي با موضوعات قرائت، تحقيق و ترتيل حفظ جزء اول، حفظ ده جزء پيوسته و حفظ بيست جزء پيوست قرآن كريم و بخش كتبي شامل تفسير، ترجمه و حفظ موضوعي برگزار مي شود. در پايان برگزيدگان اين دوره به مرحله سراسري كه در اسفند ماه سال جاري برگزار مي شود راه خواهند يافت.