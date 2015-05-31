وزارت اطلاعات نقل قول منتسب به علوی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، «روز گذشته در برخی از سایتهای خبری، مطلبی به نقل از وزیر اطلاعات در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور به این مضمون نقل شده است که "برخی از مجموعه ها که دستی بر انتخابات دارند، به دنبال جایگزینی برای وزیر اطلاعات هستند"؛ به آگاهی می رساند، نقل قول مزبور کذب محض است و وزیر محترم اطلاعات، چنین مطلبی را در سخنرانی خود بیان نکرده است.
اینگونه اطلاعرسانی ها در سالی که همه مردم عزیز و مسئولین محترم تلاش میکنند اقتدار عمومی کشور را در برگزاری انتخابات پرشکوه به نمایش بگذارند و در سالی که مزیّن به نام همدلی و همزبانی شده است، زیبنده فضای رسانه ای کشور نیست.
از دستاندرکاران سایت های خبری و رسانه های ارتباط جمعی، درخواست میشود نسبت به اصل مقدس «امانتداری» در نقل قول ها و درج اخبار توجه شود.
ضمناً، وزارت اطلاعات پیگیری حقوقی این مسئله از مراجع ذیصلاح را در دستور کار خود قرار داده است».
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات عصر دیروز در همایش فرمانداران سراسر کشور گفته بود: «... خدمت برخی از بزرگان عرض کردم که ما در وزارت اطلاعات به اقتضای آنچه رضای خداوند است، انجام وظیفه میکنیم و نتیجه را هر کسی میخواهد قبول کند یا نکند.
متاسفانه به وضوح میبینیم که برخی مجموعههایی که دستشان در انتخابات دخالت دارد، حالت جهتداری دارند و به دلیل همین ویژگی، از همین الان به دنبال جایگزین در وزارت اطلاعات هستند! اهلاً و سهلاً!
سلامت کار و رضای خدا را با این مساله که دیگران حرف ما را قبول کنند یا نکنند، جابجا نمیکنیم و آنچه مقتضای شرع و طبیعت انقلاب است، دنبال میکنیم؛ چرا که ما انقلاب کردیم که با آبروی افراد بازی نشود...».
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