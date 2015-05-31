پارکینگ طبقاتی در استان ایلام ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیمحمدی ظهر یکشنبه در شست با اعضای شورای شهر ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین معضلات شهری ایلام بحث ترافیک است که طرحهای مختلف برای ان حل آن در نظر گرفته شده است.

وی بیان داشت: یک راهکار جدی بحث ایجاد یک پارکینگ طبقاتی در شهر ایلام است که طی یک تفاهم نامه با تربیت بدنی استان ایلام، بخشی از این اداره به پارکینگ تبدیل می شود.

این نماینده بیان داشت: علاوه بر مشکلات ترافیک، طرحهای مختلف در حوز شهری برای تغییر مبلمان شهری شهر ایلان به عنوان مرکز استان نیاز است که امیدواریم شهرداری با همکاری شورای شهر این طرحها را تکمیل و اجرایی کند.

یزدان قبادیان شهردار ایلام نیز در این دیدار تصریح کرد: در سال جاری ۶۶ میلیارد تومان بودجه برای شهرداری ایلام در نظر گرفته شده است که علاوه بر این رقم چند میلیارد تومان دیگر نیز به بودجه تزریق می شود.

وی بیان داشت: قطعا یکی از طرحهای مهم حوزه شهرداری همین پارکینگ طبقاتی است که در سال جاری اجرایی می شود.

قبادیان بیان داشت: علاوه بر این پروژه های مهم دیگری از جمله تعریض خیایان شهدا تا رسالت در شهر نیز عملیاتی می شود که نقش مهمی در کاهش ترافیک شهری ایلام دارد.

شهردار ایلام از طرحهای مختلف جهت زیباسازی شهر ایلام خبر داد گفت: بحث مبلمان شهری یکی از مهمترین اولویتهای شهرداری ایلام است.