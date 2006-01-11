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۲۱ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۲۷

روز گذشته ودر مسجد جامع كرج؛

مراسم چهلم شهداي سانحه سي 130 در كرج برگزار شد

مراسم چهلم شهداي سانحه هواپيماي سي 130 روز گذشته با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع رجايي شهر كرج برگزار شد .

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج؛ در اين مراسم كه از سوي معاونت استانداري تهران، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان كرج ، عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران و كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح كرج برگزار شد، علي اكبر شيركوند رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي كرج  گفت : با برپايي اين مراسم نبايد شهداي اين سانحه را از ياد برد و براي جلوگيري از تكرار اين گونه حوداث بايد برنامه ريزي شود.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي كرج ، هدف از برگزاري اين مراسم را زنده نگه داشتن ياد شهداي ارتش و عرصه خبر و اداي احترام به فداكاري هاي آنان دانست .

شيركوند افزود: شفاف سازي كامل علت سقوط اين هواپيما كه بيش از همه جامعه خبري كشور را عزادار كرد، بايد در دستور كار مسئولان باشد.

وي تصريح كرد: در اين حادثه كساني را از دست داديم كه جايگزين كردن آنها سال ها زمان مي برد.

در اين مراسم ، جمعي از خانواده هاي داغدار سانحه ، خبرنگاران ، سران ارتش ، فرماندار كرج و مسئولان شهري حضور داشتند وساير سخنرانان با تأكيد بر لزوم به خاطرسپردن ياد شهداي C - 130 و ساير حوادثي از اين قبيل به سخنراني در تقدس عرصه خبر و ارتش ، اهميت اين دو عرصه در دفاع از ميهن و ارتقاء آگاهي هاي جامعه و نقش دست اندركاران خبر و ارتش در انتقال ارزش هاي والاي انساني مانند ايثار و شجاعت پرداختند .

 
کد مطلب 276529

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