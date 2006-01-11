مراسم چهلم شهداي سانحه سي 130 در كرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج؛ در اين مراسم كه از سوي معاونت استانداري تهران، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان كرج ، عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران و كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح كرج برگزار شد، علي اكبر شيركوند رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي كرج گفت : با برپايي اين مراسم نبايد شهداي اين سانحه را از ياد برد و براي جلوگيري از تكرار اين گونه حوداث بايد برنامه ريزي شود.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي كرج ، هدف از برگزاري اين مراسم را زنده نگه داشتن ياد شهداي ارتش و عرصه خبر و اداي احترام به فداكاري هاي آنان دانست .

شيركوند افزود: شفاف سازي كامل علت سقوط اين هواپيما كه بيش از همه جامعه خبري كشور را عزادار كرد، بايد در دستور كار مسئولان باشد.

وي تصريح كرد: در اين حادثه كساني را از دست داديم كه جايگزين كردن آنها سال ها زمان مي برد.