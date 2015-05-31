سوال حقوقی یک فرماندار از نوبخت/ سناریوهای اقتصادی پس از تحریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت با بیان اینکه خود را آماده کرده ایم که اگر مذاکرات به نتیجه ای که مورد نظر است نرسد و یا اصلا توافقی صورت نگیرد، کشور را همانطور که در روزها و سال های سخت اداره کرده ایم، پیش ببریم و برای این موضوع برنامه داریم گفت: برنامه ششم توسعه را به نتایج مذاکرات گره نزده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهارداشت: امید داریم و خود را آماده کرده ایم که با قدرت منطق جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم و حلقه تنگ ظالمانه و غیرانسانی تحریم ها را بشکنیم.

وی افزود: اگر منابع ما آزاد شود تازه برای استفاده کردن از منابع آزاده شده نیز برنامه داریم که این برنامه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعریف شده که می توانیم آنها را اجرایی کنیم. سخنگوی دولت درباره برنامه ششم توسعه گفت: سال جاری ما باید برنامه ششم توسعه را تهیه کنیم و منتظر ابلاغ سیاست های کلی رهبری هستیم؛ می خواهیم این برنامه توسعه ای بسیار متفاوت باشد و احکام تقنینی آن کم، مختصر و قابل نظارت باشد.

نوبخت ادامه داد: تلاش کرده ایم در این برنامه به موارد خاص منطقه ای توجه شود که قرار است در سال های ۹۵ تا ۹۹ به آنها دست یابیم؛ زیرا توجه کرده ایم بدون توجه به توسعه مناطق، استان ها و شهرستان ها توسعه ملی امکان پذیر نیست.

سخنگوی دولت درباره جزئیات بودجه سال ۱۳۹۴ نیز گفت: ما لایحه بودجه را در موعد مقرر با فرض اینکه منابع عمومی ۲۲۴ هزار میلیارد تومان محقق می شود به مجلس ارسال کردیم که در آن زمان قیمت نفت حدود ۷۰ دلار بود و در این لایحه پیش بینی قیمت نفت ۷۲ دلار انجام شده بود.

رئیس سازمان مدیریت اظهارداشت: در این بین که مجلس در حال بررسی بودجه بود قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار آمد و طبیعی بود که با کاهش قیمت نفت سقف بودجه نیز کاهش پیدا کند؛ اما مجلس بودجه ای که تصویب کرد ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بود که بسیار خوشبینانه به مساله توجه شده بود، اما قرار شد در ۶ ماهه اول سال ۹۴ بودجه ۲۲۰ هزار میلیارد تومان مورد توجه باشد.

وی گفت: بنابراین ما بودجه ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی را به دستگاه ها ابلاغ کردیم به فرض اینکه اگر رقم های بودجه تحقق پیدا کرد ۱۶ هزار میلیارد تومان بعدی به دستگاه ها ابلاغ شود. با پیش بینی هایی که سازمان برنامه ریزی انجام داد مشخص شد که بودجه ۲۲۰ هزار میلیاردی نیز با واقعیت منطبق نیست و ما پیش نویسی در اینباره تدوین کردیم.

نوبخت اضافه کرد: در وضعیتی که ما قرار داریم اگر نفت ۵۲ دلار باقی بماند تنها می توانیم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بودجه را به دست بیاوریم که بنابراین نه بودجه ۲۳۶ هزار میلیاردی مصوب محقق می شود و نه بودجه ۲۲۰ هزار میلیاردی کف مجلس.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: ما برخی پرداخت های اجتناب ناپذیر داریم که باید آنها را پرداخت کنیم؛ اما براساس تعیین تکلیف مجلس باید ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی کنار گذاشته شود. در نیمه دوم سال گذشته پیش بینی می کردیم از بودجه ۲۱۱ هزار میلیارد تومان که منابع بودجه ای سال ۹۳ است تنها ۱۸۵ هزار میلیارد تومان محقق شود؛ بنابراین برای آنکه به کسری بودجه برنخوریم تغییری در برخی بندها به وجود آوردیم که قرار است از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شود.

وی به بحث یارانه ها و طرح هدفمندی نیز اشاره کرد و افزود: قرار بود با افزایش قیمت حامل های انرژی ۵۰ درصد این افزایش به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود و ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد سهم دولت باشد، اما متاسفانه ۱۰۰ درصد از افزایش قیمت ها به پرداخت های نقدی اختصاص یافت.

سخنگوی دولت ادامه داد: در بودجه دولت باید ۶۳۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت یارانه ها اختصاص دهد که این خود خلاف قانون هدفمندی یارانه هاست که سال گذشته هم سعی کردیم یک گام این روش را اصلاح کنیم. عملا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده اما آنچه دولت از محل افزایش قیمت حامل های سوخت تا به امروز به دست آورده، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است اما ما به التفاوت این رقم را مجبور شده از خزانه عمومی پرداخت کند.

نوبخت در پاسخ به سوال یک فرماندار مبنی بر اینکه آیا با توجه به بودجه ۹۴ شما قصد دارید از حقوق ما کسر کنید؟ گفت: از سفره کارمندان کسری نخواهیم داشت و کسورات بودجه باید در راستای اجرای سیاست های مقاومتی که مورد تایید رهبری است، انجام شود.