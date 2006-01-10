پيگيري دقيق سقوط هواپيماي فرماندهان سپاه / اعلام حمايت قاطع مجلس از آغاز به كار مجدد تحقيقات هسته اي / توجه دولت به توسعه كمي و كيفي كتابخانه هاي عمومي در بودجه 85

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در نامه اي كه 150 نماينده آن را امضاء كرده اند، از رئيس جمهور خواسته شده در لايحه بودجه سال 1385 و در راستاي محورهاي برنامه چهارم توجه جدي ؛ توسعه كمي و كيفي كتابخانه هاي عمومي كشور داشته باشد.

همچنين در نامه ديگري كه به امضاء بيش از 150 تن از نمايندگان رسيده بود، آمده است :

ضمن گرامي داشت ياد و خاطره همه شهداي دفاع مقدس ملت قهرمان ايران، پر كشيدن جمعي از بقيه اسير كه نه تنها مسند عزت و افتخار ملت مسلمان ايران بلكه امت اسلامي بودند به جوار قرب الهي را به پيشگاه حضرت ولي عصر، فرمانده معظم كل قوا، خانواده هاي صبور داغ دار آن عزيزان و آحاد ملت ايران تسليت عرض مي نماييم.

گرچه شخصيت هايي چون فرمانده رشيد نيروي زميني سپاه سرلشگر پاسدار احمد كاظمي و سرداران عزيز و گران قدر همراهش همواره در صف منتظران شهادت در انتظار وصال محبوب بودند و شهادت آنها واقعه غريبي نيست لكن ارزش و جايگاه آنها براي امت اسلامي در حدي است كه رسيدگي فوري، دقيق و همه جانبه اي را از سوي مسئولان امر براي روشن شدن علل و عوامل چنين فاجعه اسف باري مي طلبد تا انشاء الله در آينده ملت بزرگ ايران شاهد از دست رفتن سرمايه هاي ارزشمند انقلاب نباشد.

221 نماينده مجلس نيز در نامه ديگري خطاب به رئيس جمهور چنبن نوشتند كه:



جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي اخير در جهت زدودن هرگونه ابهام در عرصه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي خود كه در چارچوب معاهده NPT و مقررات آژانس بين المللي انرژي هسته اي صورت مي گيرد اقدامات متعددي را انجام داده كه موجب شد مدير كل آژانس رسما عدم تخطي جمهوري اسلامي ايران را از مقررات بين المللي اعلام نمايد كه يكي از دست آوردهاي مهم اين اقدام تربيت دانشمندان جواني است كه در عرصه مطالعات و تحقيقات هسته اي به عنوان افتخارات ملت ايران فعاليت مي نمايند و توقف تحقيقات لطمه اي بزرگ به روحيه و شخصيت اين فرهيختگان وارد كرده است.

با عنايت به اينكه تحقيقات حق مسلم ملت ايران است ما نمايندگان مجلس حمايت قاطع خويش را از تصميم دولت ايران در زمينه آغاز به كار مجدد فعاليت هاي تحقيقات هسته اي اعلام مي نماييم.