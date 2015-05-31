برنامه گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد شهرستان های استان تهران تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:شاید پس از قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۴۲ ارزش و اهمیت این قیام به خوبی برای مردم و بسیاری از خواص عیان نشد و انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال ۵۷ به خوبی ماهیت و نقش این قیام را در پیروزی نهضت اسلامی ملت ایران هویدا ساخت.

رییس ستاد گرامیداشت یوم الله ۱۴ و ۱۵ خرداد شهرستان های استان تهران افزود: قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ باعث شد که روند پیروزی نهضت اسلامی با سرعت و شتاب بیشتری به پیش رود؛ در واقع می توان با قاطعیت بیان کرد که پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سرنگونی سلطنت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی مرهون و مدیون قیام ۱۵ خرداد مردم است.

وی ادامه داد: قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ به عنوان نقطه عطفی در نهضت اسلامی ملت ایران محسوب می شود که باعث سرعت گرفتن روند سقوط رژیم پهلوی و آماده شدن فضا برای پذیرش اصول انقلاب اسلامی شد.

این مسئول با تاکید بر اینکه در روز ۱۳خرداد و نیز همزمان با نیمه شعبان جشن های باشکوه میلاد یگانه منجی عالم بشریت را برگزار خواهند کرد،بیان کرد:جشن های نیمه شعبان نیز در شهرستان های استان تهران با گرامیداشت و یاد امام(ره) و شهدای ۱۵ خردا برگزار می شود.

حجت الاسلام محمودی با اشاره به سالروز شهدای ۱۵ خرداد اظهار داشت: به مناسبت بزرگداشت سالگرد شهدای ۱۵خرداد مراسم های مختلفی در روز ۱۵خرداد برگزار خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گفت: برگزاری مراسم گرامیداشت حضرت امام(ره) در شب ۱۴ خرداد در کلیه مساجد استان و حضور در مرقد امام(ره) صبح ۱۴ خرداد و تجدید میثاق با امام و رهبری بخشی از این برنامه ها می باشد.

وی با تاکید بر اینکه در روز برگزاری سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) هماهنگی کامل برای حضور زائران شهرستان های استان تهران در مرقد مطهر فراهم شده است، تصریح کرد: برای حضور تمامی زائران و عاشقان امام و رهبری در مرقد مطهر برنامه ریزی شده است

محمودی ادامه داد: برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی،برپایی همایش ها،تجلیل از خانواده های شهدای ۱۵ خرداد،حضور باشکوه مردم در نماز جمعه های همزمان با جمعه ۱۵ خرداد،گلباران قتلگاه شهدا در پل باقرآباد،راهپیمایی در ورامین و پیشوا و برگزاری نمایشگاه اسناد ۱۵ خرداد از دیگر برنامه ها می باشد.

رییس ستاد برگزاری مراسم ۱۴ و ۱۵ خرداد یادآور شد: بازدید گروه های مختلف از جماران و برگزاری مسابقات از وصیتنامه امام(ره) و برگزاری نشست های بصیرت افزایی در سالگرد زعامت رهبری در اطراف حرم مطهر برنامه های دیگر طرح ریزی شده برای این ایام است.