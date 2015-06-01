به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار، يكشنبه شب در جمع اهالی مردم محله کوچه بیوک یزد اظهار داشت: در یارانه ها باید با تدبیر عمل شود و قانون همه چیز را مشخص کرده است همچنين در زمینه گران کردن سوخت نیز دولت پیشنهاد خود را به مجلس داد و نمایندگان مجلس تصویب کردند و نحوه اجرا بر عهده دولت گذاشته شد.

جوکار افزود: در این زمینه باید تدبیر لازم صورت گیرد و دولت باید سراغ پورشه سواران و بنز سواران برود نه اينكه شرايط اين افراد را با كسانی که با خودروی مدل پایین خود امرار معاش می کند، يكسان كند زيرا اين عدالت نیست و عدالت یعنی اینکه بودجه بیت المال به ذی‌نفعان برسد.

وی ادامه داد: دهك های بالای جامعه که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمد دارند، یارانه برای چه می خواهند و باید یارانه به افراد کم درآمد پرداخت شود و اگر تدبیر نشود، مشکلات بسياری كه شاهد وقوع برخي از آنها هستيم، به وجود می آید.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی گرانی ها که مورد گلایه مردم واقع شده، توجیه ناپذیر و غیرقابل قبول است و باید نظارت بیشتری از سوی دولت بر اين مسئله صورت گیرد.

عدم حمایت بانک ها از جوانان مبتکر

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته جوان با تاكيد بر اينكه جوانان ما شعار و تعریف نمی خواهند و باید به شعارهاي داده شده، عمل شود، گفت: همین جوانان بودند که در هشت سال دفاع مقدس آن ارزش های انقلابی و اسلامی را خلق کردند.

وی افزود: امروز جوانان ما در عرصه های مختلف علمی موفق به تجربیات و پیشرفت های زیادی شدند و در بحث فناوری های علمی به ویژه هسته ای، شاهد پیشرفت های زیادی هستیم.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: متاسفانه گاهي فقط شعار می دهیم و صاحبان قدرت که بانک ها هستند، جوانان را حمایت نمی کنند در حالی که میلیاردها تومان به اشخاصی پرداخت می كنند که هیچ ضمانتی برای بازگشت آنها نیست و اگر بانک ها را تحت کنترل بگیریم، بسیاری از مشکلات در جامعه وجود نخواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود يادآور شد: محله کوچه بیوک از محلات قدیمی یزد است و مردم متدین این منطقه همواره زبانزد بودند و در انقلاب به ویژه دفاع مقدس سرآمد هستند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این محله بزرگ، سالن ورزشی وجود ندارد که باعث تاسف است و هنگامی که فضای ورزشی فراهم نشود، جوانان به سمت فضاهای کاذب هدایت می شوند و باید سعی کنیم فضاهای ورزشی و فرهنگی را به ویژه در محلات قدیمی شهر برپا کنیم.

جوکار در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه هزینه انشعاب فاضلاب از مردم گرفته شده اما نسبت به ایجاد انشعاب اقدام نشده است، گفت: مشکل فاضلاب دغدغه بیشتر مناطق یزد است و آبفا پولی را بابت انشعاب فاضلاب گرفته اما نسبت به احداث تاسیسات اقدام نکرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمتر از ۳۵ درصد شهر یزد شبکه فاضلاب دارد و نامه نگاری هایی با وزیر داشتیم و معتقديم اگر راهکارهای مطرح شده اجرا شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

در سایه ویژه خواری و رانت، فساد به وجود می آید

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در پاسخ به سئوالی در مورد دلیل سکوت نمایندگان در برابر فسادهای مالی، گفت: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت است، البته این نظارت کلی است و هر دستگاهی برای خود واحد نظارتی دارد و دیگر ارگان های نظارتی و بازرسی کل کشور نسبت به نظارت بر عملکرد دستگاه ها اقدام می کتند.

جوکار افزود: در سایه ویژه خواری و رانت، فساد به وجود می آید و متاسفانه در سایه باند و باندبازی و برخی سیاسی کاری ها صورت می گیرد.

بدهی ۲ هزار میلیارد تومانی شرکت معدنی در یزد

وی افزود: دو معدن بزرگ در یزد مستقر است که بیش از ۲ هزار میلیارد تومان به استان و به دولت بدهی دارد و بنده چند جا شکایت کردم و به دولت هم نوشتیم، در استان یزد نیز سازمان بازرسی پیگیری کرده ولی متاسفانه برخی مسئولان حمایت می کنند.

جوکار ادامه داد: وقتی در تراز مالی این شرکت معدنی در سال ۹۲ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان بدهی به دولت و استان یزد مشخص شده و آنها این پول را پرداخت نکرده اند، باید بررسی شود این پول کجا رفته است.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد عنوان كرد: در تبصره قانون بودجه در سال ۹۳ همین شرکت معدنی موظف شده حقوق دولتی را بدهد اما تاکنون یک ریال پرداخت نکرده است و شکایت هم شده و در مجلس از وزیر صنعت و معدن سئوال کردیم و تمام مکاتبات و پیگیری ها موجود است اما تاکنون سهم استان یزد و بدهی دولت پرداخت نشده است.

جوکار افزود: متاسفانه هنوز مدیر امور مالیاتی یزد حمایت نیز می کند و در حالي كه رئیس سازمان مالیات اگر مغازه ای دارای بدهی مالیاتی هر چند کم باشد درب مغازه او را پلمپ می کند، با شرکتی که هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد، هیچ برخوردی نشده و آزاد است و اگر قانون درست اجرا شود، فساد جلوه گری نمی كند.

تصویب بیش از یک میلیارد تومان بودجه برای طرح خیابان ۱۸ متری کوچه بیوک

رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز در این نشست اظهار داشت: برای ايجاد مکان ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان استان يزد بايد اقدام کند و در زمینه بلوار ۱۸ متری کوچه بیوک نیز در سال جاری بیش از یک میلیارد تومان بودجه برای آن مصوب شده ولی اگر مردم کمک نکنند هیچ اقدامی انجام نخواهد شد.

حجت الاسلام عباس زارع گاریزی افزود: برخی از پلاک های قرار گرفته در این خیابان همکاری لازم با شهرداری را ندارند که عملا این طرح با بن بست مواجه شده و در صورتی که ریش سفیدان و بزرگان محله همکاری لازم را داشته باشند، شهرداری و شورای شهر نیز کمال همکاری را خواهند داشت تا هر چه زودتر این پروژه به سرانجام برسد.

موفقیت فعالیت شهرداری در گرو همکاری مردم

عضو شورای اسلامی شهر یزد نیز در این نشست گفت: در مورد پارک های درون محله ای با توجه به مصوبه شورای شهر یزد در صورتی که مردم هر یک از باغ های داخل محله خود را که دارای سند ملکی است، به شهرداری معرفی کنند با قیمت کارشناسی خریداری شده و نسبت به احداث پارک درون محله ای اقدام خواهد شد.

مهدی کاشفی زاده افزود: فعالیت شهرداری در سطح شهر و موفقیت این فعالیت ها در گروه همکاری هر چه بیشتر مردم است، تا هنگامی که این همکاری صورت نگیرد فعالیت های انجام شده به کندی پیش رفته و با مشکل مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: از اهالی محله کوچه بیوک استدعا داریم همکاری لازم برای ترغیب مالکان زمین های باقیمانده طول خیابان ۱۸ متری کوچه بیوک را انجام داده تا این گره نیز گشوده شود، متاسفانه بودجه ای که هر ساله برای این طرح مصوب می شود به دلیل عدم همکاری اهالی این بودجه جذب نشده است.

در اين ديدار مردمي، حمید علمدار و جلال امراللهی به عنوان نمایندگان مردم محله کوچه بیوک برای پیگیری مصوبات این نشست انتخاب شدند و تعدادی از اهالی درخواست های خود را از جمله احداث ورزشگاه، احداث پارک و فضای سبز، احداث پارکینگ درون محله ای، تکمیل طرح لوله کشی فاضلاب، تکمیل پل بلوار ۲۲ بهمن به طرف گلزار شهدا، احداث پارک مخصوص بانوان، حصارکشی خانه های مخروبی قدیمی و باغ های بلاتکلیف و... را مطرح كردند.