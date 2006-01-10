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۲۰ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۴۲

شبهاي باراني در نمايشنامه خواني مقاومت

در ادامه جلسات نمايشنامه خواني مقاومت نمايشنامه "شبهاي باراني" روخواني مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، نويسنده اين نمايشنامه "عليرضا حنيفي" و كارگردان آن "بهاركريم زاده" است .

"وحيد منافي" ، "شهرام ابراهيمي" و "بهاركريم زاده" نقش خواني اين كار را بعهده دارند.

در اين نمايشنامه ماجراي پسري ناشناس را مي خوانيم كه در يك شب باراني وارد خانه يك رزمنده مي شود . پسر خاطراتي را بازگو مي كند كه براي رزمنده آشنا است پس ازمدتي رزمنده متوجه مي شود اين پسرفرزند يكي ازشهدا است كه خودش فرمانه آن بود و...

مجتمع فرهنگي هنري اسوه ، شنبه مورخ 24/10/84 ساعت  18،ميزبان نمايشنامه خواني مقاومت خواهد بود .

کد مطلب 276539

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