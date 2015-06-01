مهرداد جهاندیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکنون بیش از ۵۱ درصد جمعیت استان را بافت روستائی تشکیل می‌دهد و این بیان گر آن است که می توانیم با همدلی و همکاری بیشتر، گام‌های ارزشمندی را در راستای توسعه و رونق بخشیدن به روستاها برداریم.

وی افزود: می توان با بهره گیری از قوانین موجود به خصوص در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه‌ تعاونی‌های روستائی و دهیاران را در دستور کار قرار داد و با ایجاد شرکت تعاونی توسعه ای، گام های ارزشمندی را در راستای شناسائی استعدادهای پنهان و فقرزدائی در استان برداشت.

این مقام مسئول بیان کرد: شرکت تعاونی‌های دهیاری‌ با هدف درآمدزائی، خودکفائی و کاهش هزینه‌های اجرائی و افزایش کیفیت فنی طرح ها و در راستای مشارکت دهیاری‌ها در بخش‌های عمرانی و خدماتی ایجاد شده که باید به بهترین شکل از این ظرفیت در سیستان و بلوچستان بهره برد.

وی افزود: دهیاری ها می توانند برای ساماندهی روستا در راستای اهداف اشتغال‌زائی به صورت جامع محور کار کنند، پس این ظرفیتی بالا است که توسعه خدمت ‌رسانی بیشتر در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در پی خواهد داشت.

جهاندیده گفت: بخش تعاون یک بخش مردم پایه و یک بخش اقتصادی مردمی است که به طور مستقیم با مردم ارتباط دارد و این خود اهمیت و توجه به این بخش را افزایش می دهد، چرا که برآورد کردن خواسته های مردم امری ضروری است.

وی یاد آور شد: امروزه تعاونی ها از جایگاه و ارزش خاصی برخوردار هستند، لذا وجه تمایز آن نسبت به دو بخش دیگر اقتصاد، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی، باعث شده در قوانین بالادستی و مدون کشور جایگاه ویژه‌ای برای آن به خصوص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته‌ شود.

جهاندیده افزود: در حال حاضر در استان بالغ بر ۴۸ تعاونی دهیاری فعالیت دارند، که این نهاد در تلاش است تا امسال، با تعمیم و گسترش این تعاونی‌ها، بتواند از توان حداکثری آن‌ها جهت پیشبرد اهداف دولت در مناطق روستائی استفاده کند.