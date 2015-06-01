به گزارش خبرنگار مهر، عباس قلی‌پور یکشنبه‌شب در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت رسیدگی‌ به درخواست‌های مردمی سفر رئیس جمهور به استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: در جریان سفر هیئت دولت درخواست‌های مردم با روش‌های مختلفی به صورت مستقیم و تلفنی دریافت شد.

وی با اشاره به دریافت ۵۶ هزار و ۱۷۱ درخواست از مردم بوشهر خطاب به هیئت دولت، اضافه کرد: رسیدگی به خواسته‌های مردم بوشهر از رئیس جمهور و هیئت دولت از ابتدای بهمن ماه آغاز شد.

مدیر کل بازرسی، حقوقی و رسیدگی به شکایات استانداری بوشهر ادامه داد: درخواست‌ها در قالب ۴۵۵ موضوع دسته‌بندی شد و به ۱۳۰ دستگاه اجرایی استان بوشهر ارجاع شد.

وی با بیان اینکه بیشترین درخواست‌ها مربوط به شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، دشتی و تنگستان بود، بیان داشت: بیش از ۵۳ هزار درخواست، بیش از دو هزار شکایت و ۲۰۰ انتقاد و ۱۸ تقدیر در این موارد قرار گرفت.

قلی‌پور با بیان اینکه بیش از ۳۸ هزار درخواست مورد موافقت قرار گرفت و پاسخ مثبت دریافت کردند، اضافه کرد: بیش از ۱۲ هزار درخواست با مشاوره پاسخ داده شد و پاسخ پنج هزار مورد نیز منفی بود و ۲۱۲ مورد هم نیازی به پیگیری نداشت.

وی با بیان اینکه بیشترین درخواست‌ها مربوط به مساعدت مالی با ۱۶ هزار مورد و تسهیلات بانکی با ۱۱ هزار مورد و اشتغال با شش هزار مورد بود، افزود: بیشترین دستگاه‌هایی که درخواستی به آنها صورت گرفته بود نیز استانداری بوشهر، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی بودند.