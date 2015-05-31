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۱۰ خرداد ۱۳۹۴، ۲۳:۵۵

کمک 18 میلیون دلاری آمریکا به ویتنام برای مقابله با چین

کمک 18 میلیون دلاری آمریکا به ویتنام برای مقابله با چین

وزیر دفاع آمریکا وعده داد که کمکی 18 میلیون دلاری در اختیار ویتنام قرار خواهد داد تا این کشور گارد ساحلی خود را در مقابل تهدیدهای دریایی تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این خبر بلافاصله پس از آن اعلام می شود که اعلام شد یک قایق متعلق به گارد ساحلی ویتنام توسط یک کشتی چینی در منطقه مورد مناقشه جنوب دریای چین مورد هدف قرار گرفته است.

اشتون کارتر که در حال سفر دوره ای 11 روزه به کشورهای آسیا-پاسیفیک با تمرکز بر امنیت دریایی است، از ستاد مشترک و نیروی دریایی ویتنام بازدید کرد. این دومین سفر اشتون کارتر به آسیا از زمان در دست گرفتن سمت وزارت دفاع آمریکاست.

وی اعلام کرده است که قصد دارد بیانیه ای مشترک را در روز دوشنبه با همتای ویتنامی اش در خصوص گسترش سطح همکاری های نظامی بین هانوی و واشنگتن امضا کند.

 

کد مطلب 2765417

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