کمک 18 میلیون دلاری آمریکا به ویتنام برای مقابله با چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این خبر بلافاصله پس از آن اعلام می شود که اعلام شد یک قایق متعلق به گارد ساحلی ویتنام توسط یک کشتی چینی در منطقه مورد مناقشه جنوب دریای چین مورد هدف قرار گرفته است.

اشتون کارتر که در حال سفر دوره ای 11 روزه به کشورهای آسیا-پاسیفیک با تمرکز بر امنیت دریایی است، از ستاد مشترک و نیروی دریایی ویتنام بازدید کرد. این دومین سفر اشتون کارتر به آسیا از زمان در دست گرفتن سمت وزارت دفاع آمریکاست.

وی اعلام کرده است که قصد دارد بیانیه ای مشترک را در روز دوشنبه با همتای ویتنامی اش در خصوص گسترش سطح همکاری های نظامی بین هانوی و واشنگتن امضا کند.