یاور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پروژه دوبانده کردن جاده هرسین گفت: پیمانکار جدید این پروژه هم اکنون درحال کار کردن روی این پروژه بوده و پروژه با روند خوبی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: متاسفانه پیمانکار قبلی پروژه پای کار نمی آمد و زمان زیادی از پروژه گرفته بود که آن پیمانکار فسخ قرارداد و پروژه به پیمانکار جدیدی واگذار شد و هم اکنون در حال فعالیت است و خوشبختانه از ابتدای کار تا کنون فعالیت خوبی را ارائه داده است.

فرماندار هرسین یکی از مشکلات مهم بر سر اجرای این پروژه را محدودیت اعتبارات دانست و گفت: در سفری که دکتر صالح، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استان داشتند قول دادند در بحث تامین مالی این پروژه کمک کنند.

وی افزود: هم چنین سعی داریم در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه این موضوع را مطرح کنیم که در مصوبات سفر قرار گرفته و تامین مالی آن صورت گیرد.

محمدی، اعتبارات مورد نیاز برای اتمام این پروژه را حدود ۳۵ میلیارد تومان با توجه به برآورد ۹۴ اعلام و تصریح کرد: البته چنانچه پروژه به طول بیانجامد به طور قطع میزان اعتبارات مورد نیاز نیز با توجه به تورم متغیر خواهد بود اما تلاش ما این است که در صورت تامین اعتبار این پروژه سال ۹۵ به اتمام برسد.

وی از پیشرفت ۲۰ درصدی فیزیکی پروژه تاکنون خبرداد و گفت: این پروژه ۲۴ کیلومتر راه است که کل مسیر دو راهی هرسین تا خود شهر هرسین را پوشش داده و فاز اول بزرگراه کرمانشاه به خرم آباد است.

فرماندار هرسین، احداث این مسیر را در توسعه شهرستان هرسین و استان کرمانشاه موثر دانست و گفت: هم چنین این پروژه در مسیرارتباطی شمال به جنوب کشور هم بسیار موثر خواهد بود.

محمدی در پایان گفت: این پروژه هم اکنون با کمک مسئولین استانی در حال انجام است و امیدواریم با سفر رئیس جمهور قطعی شده و به انجام برسد.

عملیات بهسازی و آسفالت محور حادثه خیز برناج پایان خرداد ماه امسال به اتمام می رسد

فرماندار هرسین تصریح کرد: این پروژه نقش زیادی در کاهش حوادث مسیرهای مذکور، توسعه استان دارد و یک محور ارتباطی شمال جنوب برای سهولت تردد ماشین آلات مربوط به صنایع سنگین شهرستان چون پتروشیمی بوده و در این زمینه بسیار موثر است.

وی در خصوص مشکلات یکی از نقاط حادثه خیز بخش بیستون به نام پیچ برناج نیز گفت: این محور نیز در راستای حذف نقاط حادثه خیز به طول سه کیلومتر در حال احداث و اجراست و عملیات زیرسازی آن انجام شده و تنها آسفالت آن باقی مانده که امیدواریم تا پایان خرداد ماه امسال آسفالت آن نیز به پایان برسد.