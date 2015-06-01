به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز، حجت‌الاسلام مهدی احمدوند رییس اداره تبلیغات اسلامی نظرآباد با اشاره به اینکه سلامت جامعه با نهادینه شدن فرهنگ قرآنی تضمین می‌شود، اظهار کرد: اگر والدین زمینه انس با قرآن را از دوران کودکی و نوجوانی برای فرزندانشان فراهم کنند، پذیرش دستورات دینی و گرایش به قرآن در میان جوانان افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه اگر در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی به قرآن کریم تمسک بجوییم جامعه ای پویا و امن خواهیم داشت، گفت: فعالان فرهنگی باید با نو آوری های جدید و ارائه راهکارهای مناسب، در تقویت دینی افراد جامعه و صیانت از ارزش های دین مبین اسلام گام های مثبتی بردارند.

حجت الاسلام احمدوند در ادامه بر گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه بویژه در میان جوانان تاکید کرد و گفت: مسئولان فرهنگی باید با افزایش بودجه در زمینه های دینی و مذهبی در راستای ارتقای سطح فرهنگ قرآنی تمهیدات لازم را بیاندیشند.