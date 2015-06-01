به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، این طرح که در ابتدا توسط «زیپی لیونی» وزیر سابق دادگستری رژیم صهیونیستی مطرح شده بود خواستار اعمال مجازات ۲۰ سال زندان برای پرتابگران سنگ فلسطینی بود اما وزیر جدید دادگستری صهیونیست ها با اعمال تغییر در طرح پیشنهادی لیونی مدت زمان زندانی فلسطینیان پرتابگر سنگ را به ۱۰ سال رسانده است.

بر اساس این گزارش، در طرح ارائه شده توسط لیونی اگر ثابت می شد که به موجب پرتاب سنگ، نظامیان صهیونیستی و یا خودروهای آنها آسیب دیده اند فرد پرتابگر به ۲۰ سال زندان محکوم می شد اما در طرح تصویب شده دیگر نیازی به تائید این مطلب نیست که آیا در نتیجه پرتاب سنگ به کسی و یا وسیله ای آسیبی وارد شده است یا خیر و فرد پرتابگر سنگ در صورت بازداشت به ۱۰ سال زندان محکوم می شود.