رجب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته خوشه فرش استان لرستان در حال راه اندازی است.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از سال گذشته اقداماتی را برای احیا نقشه فرش استان در دستور کار خود قرار داده، عنوان کرد: در این راستا مطالعه طرح نقشه فرش استان برای احیا عملیاتی شده است.

مدیر شرکت سهامی فرش لرستان بر ضرورت اختصاص اعتبارات لازم برای احیا نقشه فرش لری تاکید کرد و افزود: اگر اعتبار آن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین استانداری لرستان تخصیص داده شود انجمن طراحان فرش استان ظرف مدت شش ماه اقدام به احیا نقشه فرش لرستان خواهد کرد.

حسنوند همچنین به راه اندازی خوشه فرش استان لرستان اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در استان لرستان مرحله آزمایشی تولید فرش در شهرستان الشتر در قالب خوشه فرش در حال راه اندازی است.

وی همچنین بر ضرورت راه اندازی مجتمع آموزشی و طراحی فرش لرستان تاکید کرد و گفت: همچنین حمایت از شرکتهای پشتیبان فرش دستباف استان لرستان باید در دستور کار قرار گیرد.