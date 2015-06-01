به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به موضوع کیفیت نان اختصاص داشت، با اشاره به تبعات آسیب رساندن به سلامت مردم و اقتصادی این اقدام گفت : وزارت بهداشت برنامه بهبود کیفیت نان را با تشدید نظارت ها و کنترل نانوایی ها و برگزاری دوره های آموزشی برای نانوایان اجرا می کند.

وی،‌ جانشین مناسب برای جوش شیرین را خمیر مایه صنعتی یا همان خمیرترش دانست و ادامه داد: با تمهیدات وزارت بازرگانی، این خمیر با قیمت مناسب در اختیار نانوایان قرار می گیرد و گران بودن آن که برخی نانوایان اعلام می کنند فقط بهانه است.

عبداللهی وی با بیان اینکه در برخی استان ها استفاده از جوش شیرین در نانوایی ها تا صد درصد حذف شده است، افزود: در استان تهران هم اکنون 30 تا 40 درصد نانوایان همچنان از جوش شیرین استفاده می کنند.