جعفر عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در حالی برگزار می شود که مردم اصفهان بعد از تهران بیشترین ثبت نام کنندگان برای حضور در این مراسم بودند.

وی به اجرای برنامه مختلف به مناسبت این روز خبر داد و گفت: بیش از ۲۰ برنامه برای اجرای هر چه بهتر مراسم رحلت امام خمینی (ره) از سوی مسئولان اصفهان برپا می شود.

مسئول ستاد برگزاری بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در اصفهان یادآور شد: درحالی امسال ۲۶ امین سالگرد مراسم رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی برپا می شود که هنوز بسیاری از ابعاد شخصیتی ایشان برای مردم بازگو نشده است.

وی اضافه کرد: یکصد هزار پوستر، ۲۰ هزار کتاب و مجله همچنین تعداد زیادی بنر تبلیغاتی در بیست و ششمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و پنجاه و دومین سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد در استان اصفهان توزیع می شود.

عسگری گفت: در همین راستا برنامه فرهنگی تحت عنوان منجی و ادیان در ۳ هزار نسخه در قالب سی دی آموزشی به عامه مردم اهدا می‌شود.

وی با بیان اینکه به مناسبت شناخت هرچه بهتر شخصیت والای امام خمینی (ره) و عمق انقلاب اسلامی و تاثیرات جهانی آن سخنرانی ها ترتیب داده شده است، افزود: در چهاردهم خرداد در مسجد سید اصفهان آیت الله صدیقی به سخنرانی درباره دو واقعه پانزدهم خرداد و رحلت امام (ره) می پردازد و این در حالی که حسینی روحانی با حضور پیشگامان انقلاب اسلامی در سالن همایش صدا و سیما به سخنرانی می پردازد.

عسگری گفت: آیت الله بهشتی نژاد در نماز جمعه ویژه برنامه های صبح ۱۵ خرداد شهر اصفهان سخنرانی می کند.

وی به میلاد منجی عالم بشریت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در همین راستا ستاد شعبانیه در اصفهان کتابی با محوریت حضرت مهدی (عج) را آماده و مسابقه ای فرهنگی را در این زمینه برنامه ریزی کرده است.