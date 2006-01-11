مراسم عيد سعيد قربان در كانادا برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، جيوان چانيكا از انجمن مسلمانان كانادا اظهار داشت: مسلمانان كانادا تلاش كردند مراسم عيد قربان به نحوي برگزار شود كه جامعه اسلامي كانادا به يكديگر نزديكتر شده و اين روز را در كنار يكديگر بگذرانند.

انجمن مسلمانان كانادا، مراسم بزرگي را در تورنتو برگزار كرد كه دربرگيرنده نماز عيد و جشن در محل نمايشگاه ملي كانادا بود.

اين عضو انجمن مسلمانان كانادا افزود: ما تلاش كرديم تا كودكان و جوانان مسلمان در هر رده سني بتوانند در اين مراسم شركت كنند.

وي ابراز اميدواري كرد اين مراسم به مثابه پلي براي برقراري ارتباط عمل كند و محفلي را براي مسلمانان فراهم آورده كه گردهم جمع شوند.

در شهر وينيپگ، پايتخت استاني مانيتوبا، عيد فرصتي را براي اتحاد جامعه مسلمان فراهم كرد. "صادق راجپوت" از شهروندان وينيپگ اظهار داشت: اقامه نماز تنها فرصت گردهم جمع شدن جامعه مسلمانان در اين شهر محسوب مي شود. اما مراسمي چون عيد قربان فرصت مناسبي براي گردهمايي 7 هزار مسلمان اين شهر محسوب مي شود.

مسلمانان كانادايي گوشتهاي قرباني شده خود را از طريق سازمانهاي امدادي در اختيار نيازمندان و مستمندان قرار مي دهند.

در تورنتو سازمان خيريه اي با عنوان شركت خدمات مسلمانان وجود دارد كه اخيراً طرحي را با عنوان طرح ذبح آغاز كرده است.

نواز حسين مدير اين سازمان دراين رابطه اظهار داشت: اين سازمان از طرف مسلمانان قرباني را انجام مي دهد و گوشت آن در اختيار بانكهاي غذايي قرار مي گيرد تا به دست نيازمندان كانادايي برسد.

وي افزود: گوشتهاي قرباني در بسته هاي يك كيلوگرمي با عنوان اهدا شده از طرف مسلمانان كانادايي به بانكهاي غذايي اين كشور ارائه مي شود.