به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه جدید غول فناوری دنیا Project Jacquard نام دارد که به نظر می رسد تحولی بزرگ در دنیای فناوری های نوظهور به شمار می آید.

تمرکز اصلی محققان گوگل در این پروژه جدید «نامرئی بودن» این تلفیق فناورانه است. این شرکت چشم اندازی را مد نظر دارد که در آن مواردی نظیر لباس و اسباب و اثاثیه منزل قابلیت تبدیل شدن به سطوح تعاملی را داشته باشند که بتوان از آنها به عنوان پدهای مخصوص یا شاسی هایی جهت انجام کارهای مختلف استفاده کرد.

بر اساس این چشم انداز هیجان انگیز، اشیا اطلاعات را به طور مستقیم از سطح آن دریافت می کنند، بی آنکه به استفاده از پلاستیک های حجیم یا مواد فلزی جاگیر نیازی باشد.

در ادامه این فرآیند، اشیای مورد نظر اطلاعات موجود را به نزدیک ترین تلفن همراه هوشمند یا رایانه ارسال می کنند. این کار از طریق امواج ضعیف وای – فای انجام می شود.

محققان گوگل در پروژه Project Jacquard به این ایده فکر می کنند که هر شئ قابلیت انجام محاسبات را داشته باشد و اگر قرار باشد این شی لباس باشد پس باید با تلفیقی از رایانه و پوشاک سر و کار داشته باشند.

الیافی که این محققان بر روی آن کار می کنند ترکیبی از آلیاژ فلزی بسیار باریک و الیاف های سنتزی رایج در تولید پوشاک نظیر پلی استر و ابریشم است.

نتیجه این نگرش دستیابی به الیاف خاصی است که نه تنها استحکام بالایی دارند بلکه به دلیل منعطف بودن، قابلیت به کارگیری در تولید انواع لباس را دارند. با این حال از آنها می توان در ساخت اسباب و اثاثیه منزل نظیر مبلمان هم استفاده کرد.

بدین ترتیب دور از انتظار نخواهد بود که در آینده نزدیک مبلمانی که بر روی آن نشسته ایم تنها یک مبلمان ساده نباشد بلکه وسیله ای محاسباتی با انبوهی از قابلیت های هوشمند باشد.