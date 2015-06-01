  1. جامعه
آغاز طرح فوریتی شناسایی و دلجویی از نیازمندان

شهردار منطقه ۴ با تاکید بر شناسایی محرومان و مستمندان جامعه با حفظ کرامات انسانی گفت: رسیدگی به فقرا و ایتام یکی از اولویت های اصلی در سال جاری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید امیر عباس بهاری در دومین جلسه مجمع امور خیرین که با حضور جمعی از خیرین و تعدادی از معاونان در دفتر این مجمع برگزار شد رسیدگی به نیازها و مشکلات اقتصادی محرومان و مستمندان، فقرا، ایتام، سالمندان، معلولان و ناتوانان جسمی و سرپرستان خانوار را از جمله اقدامات مهم سال جاری عنوان کرد و گفت: با توجه به تدابیر شهردار تهران در سال جاری طرح شناسایی افراد نیازمند با حفظ کرامات انسانی در سطح منطقه آغاز شده است.

وی افزود: طرح شناسایی افراد نیازمند با اولویت آسیب دیدگان اجتماعی و خانواده های در معرض آسیب توسط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه و با همکاری مجمع خیرین در سطح نواخی ۹ گانه منطقه در دستور کار قرار گرفت..

شهردار منطقه ۴ گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، با اتمام این طرح و شناسایی افراد آسیب پذیر و تکمیل بانک اطلاعاتی افراد، کمک های نقدی و غیر نقدی شامل خوراک و پوشاک به این خانواده ها اهدا خواهد شد.

بهاری با بیان اینکه شهرداری تهران همراه و در کنار متولیان و دستگاه های مسئول در امر رسیدگی به امور محرومان و آسیب پذیران اجتماعی خواهد بود افزود: تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان بسته های حمایتی افراد آسیب دیده و نیازمند به دست افراد نیازمند خواهد رسید.

وی با تاکید بر شناسایی مددجوهای واقعی خاطر نشان کرد: شهرداری منطقه ۴ این آمادگی را دارد تا با هماهنگی افراد خیر و نیکوکار و مجمع خیره منطقه ۴، اقدامات تاثیر گذار و در خور شان خانواده های نیازمند را انجام دهد.

در این جلسه مقرر شد اساسنامه مجمع خیرین، جهت شناسایی مددجویان واقعی با هدف ارایه خدمات مورد نیاز به آنان تهیه و تا قبل از ماه مبارک رمضان در محلات ۲۰ گانه اجرایی شود.

