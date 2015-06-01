آغاز طرح فوریتی شناسایی و دلجویی از نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید امیر عباس بهاری در دومین جلسه مجمع امور خیرین که با حضور جمعی از خیرین و تعدادی از معاونان در دفتر این مجمع برگزار شد رسیدگی به نیازها و مشکلات اقتصادی محرومان و مستمندان، فقرا، ایتام، سالمندان، معلولان و ناتوانان جسمی و سرپرستان خانوار را از جمله اقدامات مهم سال جاری عنوان کرد و گفت: با توجه به تدابیر شهردار تهران در سال جاری طرح شناسایی افراد نیازمند با حفظ کرامات انسانی در سطح منطقه آغاز شده است.

وی افزود: طرح شناسایی افراد نیازمند با اولویت آسیب دیدگان اجتماعی و خانواده های در معرض آسیب توسط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه و با همکاری مجمع خیرین در سطح نواخی ۹ گانه منطقه در دستور کار قرار گرفت..

شهردار منطقه ۴ گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، با اتمام این طرح و شناسایی افراد آسیب پذیر و تکمیل بانک اطلاعاتی افراد، کمک های نقدی و غیر نقدی شامل خوراک و پوشاک به این خانواده ها اهدا خواهد شد.

بهاری با بیان اینکه شهرداری تهران همراه و در کنار متولیان و دستگاه های مسئول در امر رسیدگی به امور محرومان و آسیب پذیران اجتماعی خواهد بود افزود: تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان بسته های حمایتی افراد آسیب دیده و نیازمند به دست افراد نیازمند خواهد رسید.

وی با تاکید بر شناسایی مددجوهای واقعی خاطر نشان کرد: شهرداری منطقه ۴ این آمادگی را دارد تا با هماهنگی افراد خیر و نیکوکار و مجمع خیره منطقه ۴، اقدامات تاثیر گذار و در خور شان خانواده های نیازمند را انجام دهد.

در این جلسه مقرر شد اساسنامه مجمع خیرین، جهت شناسایی مددجویان واقعی با هدف ارایه خدمات مورد نیاز به آنان تهیه و تا قبل از ماه مبارک رمضان در محلات ۲۰ گانه اجرایی شود.