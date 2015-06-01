به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قهرمان احمدی دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی جهت هماهنگی برنامه های نیمه شعبان و سالگرد ارتحال امام راحل (ره) با اشاره به تقارن این دو مناسبت اظهار داشت: ۱۴ خرداد با ۱۶ شعبان مقارن است و باید با کار هنرمندانه و ویژه، مراسم امسال به نحو احسن برگزار شود چرا که مردمی که در روز نیمه شعبان در جشن های میلاد امام زمان حضور می یابند یک روز بعد برای شرکت در مراسم سالگرد امام خمینی(س) حاضر خواهند شد.

وی در ادامه خاطر نشان شد: مهدویت آخرین امید بشریت در عصر وانفسای کنونی است و وظیفه ماست که در زیر بمباران تبلیغاتی و مسموم رسانه های غربی، تکفیری ها و دشمنان اسلام که علیه مهدویت و اسلام هراسی به راه انداخته اند، در امر نشر و تبیین فرهنگ مهدویت و نقش حضرت امام (ره) در بیداری اسلامی در منطقه، به جوانان بکوشیم

امام جمعه شهرستان هریس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای برگزاری مراسم نیمه شعبان و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) حتما باید به شکل جدی از هئیت های مذهبی شهرستان، که متولی برگزاری این گونه مراسمات هستند دعوت شود، افزود: باید با آنها هماهنگی های لازم ایجاد شود و به آنها در برگزاری جشن نیمه شعبان کمک های مادی و معنوی برسانیم و در این راستا دستگاه های فرهنگی و از جمله اداره تبلیغات اسلامی باید جهت دهی و نظارت لازم را داشته باشد.

گفتنی است در این جلسه که از طرف اداره تبلیغات اسلامی شهرستان هریس با حضور امام جمعه، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی، فرهنگی اجتماعی سپاه، شهرداری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضاء شورای هیئات مذهبی و اعضاء کانون مداحان و شاعران آیینی روز سه شنبه ۵ خرداد در دفتر امام جمعه شهرستان هریس برگزار شد، برنامه های هر دو مناسبت با هماهنگی ستاد ارتحال شهرستان و ستاد نیمه شعبان با مشارکت اداره تبلیغات اسلامی، برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی شد.